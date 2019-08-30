國民黨罰繳特別捐處罰黨工 北市勞動局：離譜

2019-08-30 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨黨產遭蔡政府重啟清查後，黨工薪水大減，甚至不如一般企業。但近日傳出，文傳會以黨工違反工作流程規定，片面懲處失職黨工每人5百元。北市勞動局長長賴香伶表示，相關行為已有違反勞基法薪資給付規定之虞。

賴香伶表示，被片面要求給付「特別黨捐」黨工可向勞動局提出調解，要求返還繳付的錢，或以符合比例原則方式處理；黨工也可提出申訴，勞動局就會前往國民黨勞動檢查，介入調查釐清爭議。

賴香伶說，若黨工與國民黨簽定的勞動契約中沒有約定罰繳「特別黨捐」一項，國民黨卻片面以「特別黨捐」處罰黨工，已屬不樂之捐，比起不當扣薪「更是離譜」。

不過對於相關質疑，國民黨文傳會昨天表示，「謠言止於智者，不予回應」。

國民黨文傳會7月底，以會內黨工「並未當場確認是否已經獲得本會主管同意」為由，讓媒體進入所屬直播室拍攝、採訪，拍攝結束後也未回報，讓「本會主管於新聞播出後」才發現此事，認定違反文傳會工作流程相關規定。

文傳會也以此上簽函文，要對失職的兩位陳姓黨工各處罰5百元「特別黨捐」，「以示懲戒」。簽文中也提到，兩位黨工都承認錯誤，並願意承擔懲處，懲處已經顧及資淺、初犯，懲處主管也自願連坐被懲處，自繳特別黨捐1千元。

但文傳會懲處函文簽出後，因黨內過去並無以罰款方式處罰黨工先例，引發知情者議論紛紛，昨天也遭媒體披露此事。

賴香伶表示，一般企業要以罰款懲處員工，多是因有具體損害賠償，但賠償項目多半在雙方同意的勞動契約中就有明定，且賠償價金不是任一方說了算，有時還要透過民事訴訟程序釐清。