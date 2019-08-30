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花蓮縣黨部遭黑衣人闖入 國民黨中央嚴厲譴責

2019-08-30 15:21聯合報 記者王寓中╱即時報導

針對花蓮縣黨部中午遭多位黑衣人士闖入一事，國民黨中央強力譴責。國民黨表示，聚眾侵入辦公廳舍，已屬於準暴力事件，呼籲警方應強力執法，保障合法者的權利。

國民黨中央黨部指出，花蓮縣黨部今日接近11時40分，突然闖入約30餘名穿著黑衣的不明人士，黨部工作人員立刻報案。警方以現場無衝突爆發，沒有違法事實為由，並未驅離鬧場不明人士。聚集人士最後在12點50分左右離開。

國民黨表示，闖入黨部人士據悉為縣黨部部份離職員工與民意代表，離職員工金人望以民眾服務社總幹事身份持租賃契約表示，縣黨部辦公廳舍已於今年一月由前主委鄒永宏出租給花蓮縣民眾服務社，該員並語帶脅迫強力要求縣黨部工作人員離開辦公廳。

國民黨中央表示，現場辦公廳舍屬於黨中央財產，土地也是由中央黨部向縣府承租，黨中央已今日以雙掛號方式去函各相關團體與人士說明財產歸屬。縣黨部係屬於黨內組織，並非獨立法人，無權以代表人身份出租辦公廳舍，前任花蓮縣黨部主委從未告知中央黨部該項租賃契約，契約百分之百無效。國民黨強調，將追究刑、民事責任。

國民黨中央指出，部分人士不該口口聲聲愛黨，卻不斷以製造法律爭議的手段，來影響花蓮縣黨部正常運作。發生今天的事件，雖然沒有暴力脅迫，但也足以令工作人員心生恐懼。

國民黨中央呼籲黨內同志，大選在即，莫因部份理念不同，製造黨內爭端，傷害黨的形象與黨內團結。對30餘名穿著黑衣的不明人士闖入花蓮縣黨部，國民黨中央黨部嚴厲譴責這種行為。

國民黨離職
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