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不去備詢因後台是小英？吳音寧回擊柯P：不想配合演戲

2019-08-30 14:32聯合報 記者楊正海╱即時報導

台灣基進黨昨天上傳一段北農前總經理吳音寧的談話影片，回應台北市長柯文哲連日談論的「台灣價值」，拋出7點她認定的台灣價值。但柯文哲上午受訪被問到此事，卻翻出吳音寧在北農的過去，不到議會備詢，發現沒有人叫得動她，「原來後台是小英」。

對此，吳音寧中午也在臉書發文回應柯文哲，她指出，不去市議會備詢，依據的是法規，不是蔡英文；也不想配合柯市長和友柯、友韓的國民黨議員演戲。吳音寧臉書如下：

簡單回應柯市長：

1. 我當年不去市議會備詢，依據的是法規，不是蔡英文。

如果我當年拒絕再去站在柯市長身邊，有任何「錯誤」之處，為何在我下台之後，市議會需要試圖修法，來規範之後的北農總經理必須去議會備詢？

坦白說一句，我當時承受各方莫大壓力，仍決定不去市議會，不但是為了依法行事，也因為不想配合柯市長和友柯、友韓的國民黨議員演戲。

2. 今年是2019年，台灣男性、女性，需要的不是「男性自稱」他們「在家裡地位很低」，出了家門女性卻處處碰壁。我們需要的是在校園、辦公室、政治場合等公領域，都實質做到性別平權，不會有任何一個女性因為自身的性別、年齡、外表與身材而受到嘲笑與貶抑。

--

朋友們，來聽聽我的心內話。

另外，我想補充的是，我說的台灣島嶼，包括了澎湖、金門、馬祖、小琉球、綠島、蘭嶼等地。我們的台灣，是群島的國度。

北農前總經理吳音寧。記者楊正海/攝影
北農前總經理吳音寧。記者楊正海/攝影
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吳音寧北農柯文哲蔡英文
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