軍人節表揚 蔡：捍衛中華民國台灣 捍衛民主自由

2019-08-30 14:07 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



蔡英文總統（左）上午在台北出席108年軍人節表揚大會，親手頒獎給榮獲全民國防貢獻獎的士東國小學童向杰恩（右二）。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

蔡英文總統上午表示，她擔任三軍統帥三年來，從三大方向全面提升國防能量，包括推動國防自主，表明捍衛國土決心及汰換個裝，整建營舍。她和所有國軍官兵有一樣的堅定決心，要捍衛中華民國台灣，捍衛民主自由及主權。

蔡總統說，國軍把最堅實的訓練成果，一一展現在國人眼前，讓國人明白中華民國國軍是一支可被信賴的鋼鐵勁旅。更讓全世界看見，我們對國土主權一寸不讓，民主自由堅守不退，有無比堅定的信念。