軍人節表揚 蔡：捍衛中華民國台灣 捍衛民主自由

相關新聞
首為太陽花出庭爭無罪 馬英九：警驅離無需總統下令2019-08-30 15:52
不去備詢因後台是小英？吳音寧回擊柯P：不想配合演戲2019-08-30 14:32
【重磅快評】蔡英文作為總統 學位不必訴訟就能說清楚2019-08-30 16:08
吳音寧為失敗找藉口？徐巧芯：拿友韓議員當藉口也很瞎2019-08-30 15:42
國民黨罰繳特別捐處罰黨工 北市勞動局：離譜2019-08-30 15:22
花蓮縣黨部遭黑衣人闖入 國民黨中央嚴厲譴責2019-08-30 15:21
藍指吳榮義藐視主決議要求下台 綠：依法運作2019-08-30 13:39
內政部：對所有政黨一視同仁 未獨厚民眾黨2019-08-30 13:04
柯文哲等非典政治人物快速崛起 蔡正元：葡式蛋撻現象2019-08-30 12:19
給柯文哲1千億造無人機？王定宇：中科院800億已量產2019-08-30 12:02
美智庫資深研究員收我饋贈遭逮？ 國安局不評論2019-08-30 10:20
經濟問題叢生 孫大千：兩光成績單 蔡英文晚上能睡著?2019-08-30 08:29
賀德芬質疑學歷 蔡英文擬提告2019-08-30 00:14
民眾黨2周多拿到政黨證書 扁：蔡政府害怕柯P？2019-08-29 23:44
什麼是政治？蔡總統分享李登輝當年告訴她的話2019-08-29 22:32
黃之鋒擬9月初訪台 拜會民進黨2019-08-29 22:04
影╱頭城搶孤今夜登場 柯P來了2019-08-29 20:42
黃智賢批榨菜哥：吹捧台獨討好大陸的兩面人2019-08-29 18:35
小英桃園市輔選主要幹部到位 民進黨力拚勝選2019-08-29 18:14
蔡英文開告！但當年馬英九告民進黨 她曾這麼說…2019-08-29 17:42
林飛帆轟韓國瑜能源政策 他問蔡英文核廢料處理了沒？2019-08-29 17:34
陳菊批韓團隊把氣爆當選舉提款機 韓團隊提7問回問陳菊2019-08-29 17:25
影╱蔡英文包水餃 喜樂院生貼心替總統慶生2019-08-29 17:20
薄瑞光來訪相見歡 王金平：尊重黨規範2019-08-29 16:53
影／獨派教授指蔡學歷造假是刑事犯 府開戰：司法解決！2019-08-29 16:21
賀德芬再提蔡英文假學歷 蔡反擊提告2019-08-29 15:55
澄清無效將提告 總統府：由法院認證2019-08-29 15:34
0-2歲托育托兒 蘇貞昌：受惠人數由19萬增至29萬2019-08-29 14:50
遭指控學位造假 蔡總統臉書：正式提告2019-08-29 14:47
模擬電腦當機、里長不滿審議草率 大巨蛋都審闖關失利2019-08-29 14:13
影／薄瑞光拜會王金平 薄：無權邀王赴美訪問2019-08-29 13:01
國際技能競賽奪5金 蘇貞昌：國手加入國慶英雄車隊2019-08-29 12:21
賀德芬指控蔡英文博士學位造假 總統府將提告2019-08-29 12:17
賀德芬 再控蔡英文並未拿到博士學位2019-08-29 12:16
影／賀德芬指博士論文造假 蔡英文：晚點回答2019-08-29 12:16
最差情境「電腦模擬跑到當機」 大巨蛋都審激辯2019-08-29 11:53
政院砸14.9億拚商圈發財 行動支付可獲千元回饋2019-08-29 11:46
大巨蛋都審被懷疑放水？ 柯文哲：大巨蛋過不過都很複雜2019-08-29 11:16
小英論文案再延燒 王浩宇求黃國昌：別讓韓國瑜撿到槍2019-08-29 10:45
熱門文章
蔡英文開告！但當年馬英九告民進黨 她曾這麼說…2019-08-29 17:42
週刊王爆郭台銘傳拿錢叫韓不選 郭辦嚴正駁斥2019-08-29 18:25
韓國瑜、利菁有相同的痛！韓冰一句道歉 揭祕塵封往事2019-08-30 09:00
如果郭台銘不選 柯文哲：9月17日後找宋楚瑜提名我2019-08-30 11:33
高市觀光局長潘恒旭請辭 9月1日轉入韓競選團隊2019-08-30 00:46
郭台銘返國！蔡沁瑜：如果要選會以獨立參選的姿態參選2019-08-30 11:07
請郭台銘、王金平忍委屈 顏清標：挺韓國瑜也挺制度2019-08-30 09:20
民進黨別太高興 黃創夏：恐要暗中支持韓國瑜的民調了2019-08-30 13:01
李佳芬爆郭給錢？韓辦要求媒體更正否則採法律行動2019-08-29 19:02
經濟問題叢生 孫大千：兩光成績單 蔡英文晚上能睡著?2019-08-30 08:29
韓國瑜「又累了」？晚間突取消夜宿及明早餐會行程2019-08-29 23:12
陳菊批韓團隊把氣爆當選舉提款機 韓團隊提7問回問陳菊2019-08-29 17:25
氣爆善款案移送檢調 韓營反守為攻 陳菊回擊2019-08-29 23:58
韓朱配聲浪起？朱立倫：成功不必在我 團結才能勝利2019-08-30 09:25
要證明是中華民國最強外掛？ 郭台銘：沙國承諾降簽證費2019-08-30 12:09
美軍運輸機飛越台海 國防部罕見迅速證實2019-08-29 23:46
韓朱配？柯文哲「朱立倫跟CIA很好」 朱辦：只認識AIT2019-08-30 10:43
林飛帆轟韓國瑜能源政策 他問蔡英文核廢料處理了沒？2019-08-29 17:34
王世堅邀「學姊」入黨？柯文哲：他對美眉都特別有興趣2019-08-30 11:09
韓營緊咬 7問陳菊 搶回話語權2019-08-30 00:17
獨／拋「韓朱配」後 江啟臣傳訊給朱立倫 一整天無回應2019-08-29 19:51
黃之鋒擬9月初訪台 拜會民進黨2019-08-29 22:04
像魏蔓、李千娜 網友曝軍中這單位正妹最多2019-08-30 08:58
影／獨派教授指蔡學歷造假是刑事犯 府開戰：司法解決！2019-08-29 16:21
燃料棒再送出韓國瑜重啟核四無望？ 他提這個解方2019-08-29 20:09
黃智賢批榨菜哥：吹捧台獨討好大陸的兩面人2019-08-29 18:35
不去備詢因後台是小英？吳音寧回擊柯P：不想配合演戲2019-08-30 14:32
民眾黨2周多拿到政黨證書 扁：蔡政府害怕柯P？2019-08-29 23:44
顏清標挺韓國瑜 今發聲明：大是大非必須堅持2019-08-30 09:40
韓國瑜競辦10問陳菊 嗆：別用情緒綁架、轉移逃避問題2019-08-30 09:47
睡了7個小時 韓國瑜：今天像無敵鐵金剛2019-08-30 10:42
【即時短評】美機通過台海 哪些事該關注?哪些可放心?2019-08-30 00:03
陸軍銳捷專案解密 405億元買M1A2戰車反擊共軍2019-08-30 11:23
新聞眼／美運輸機飛越台海 高調空中滲透訓練 有特殊意義2019-08-30 00:43
藍委喊韓朱配 韓說「一起加油」 9月8日可能同框2019-08-30 00:22
影╱立委提韓朱配吸引網友狂按讚！韓國瑜笑答謝謝大家2019-08-29 16:57
影／「鳳凰飛走進來一堆雞」挨轟歧視 韓國瑜急澄清：我屬雞2019-08-29 16:57
新聞眼／一路挨打 韓終於啟動戰鬥模式2019-08-30 00:19
什麼是政治？蔡總統分享李登輝當年告訴她的話2019-08-29 22:32
權力是男人春藥？學者提醒郭台銘：喝牛奶不一定要養牛2019-08-30 14:28
留言