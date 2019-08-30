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給柯文哲1千億造無人機？王定宇：中科院800億已量產

2019-08-30 12:02聯合報 記者林文義╱即時報導

台北市長柯文哲28日晚上與館長陳之漢直播，談到F16的軍購案。柯文哲質疑買得太貴，並認為網軍跟無人機、無人載具，比較符合台灣。民進黨立委王定宇表示，柯市長可以批評蔡英文總統哪裡做不好，但是請基於事實來批評，中科院與國軍的努力，柯市長可能是不清楚。

世貿國防航太展展出無人機。取自王定宇臉書
世貿國防航太展展出無人機。取自王定宇臉書
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王定宇說，柯文哲去看國防展，說F16V一買下去，拜託欸，第一批買要多少？第一批是兩千四百億嘛，聽說第一批好像要買到四千億，但是維護、種種的費用，還要乘三倍，一點六兆，如果要花1.6兆買F16V，他寧可花錢去做無人機！

王定宇說，事實是：1. 無人機？世貿國防航太展裡，有兩樣體積最大的，幾乎佔據展場一半面積，一個是「騰雲無人機」，另一個是「劍翔無人機群」，為何柯去看國展可以假裝沒看到？

2. 66架全新F-16V是80億美金（2500億），4000億是謠言，1.6兆是亂算。

王定宇並說，柯文哲受訪表示給他1000億，他就能造無人機發展國防，事實上，其實不用1000億，台灣中科院建構劍翔無人機群，五年投入800億，已經進入量產階段，預計量產104架，柯文哲市長可能太忙沒查資料。

王定宇並引用柯文哲的話「還記得有人說過「政治不難，找回良心而已！」作結尾。 

柯文哲王定宇劍翔無人機F-16中科院

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