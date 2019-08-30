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高市觀光局長潘恒旭請辭 9月1日轉入韓競選團隊

高市觀光局長潘恒旭請辭 9月1日轉入韓競選團隊

2019-08-30 00:46聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市觀光局長潘恒旭傳請辭，預計9月1日將離開高雄市政府到國民黨總統提名人韓國瑜的競選團隊打選戰，並已在觀光局主管的LINE群組表示做到9月1日後轉去輔選，潘恒旭今天晚間未接電話，但高雄市政府內已傳出他請辭的消息。

潘恒旭去年幫韓國瑜打選戰，接任觀光局長之後，為高雄市推動觀光想出許多點子，包括每月邀請名人代言、包子大賽、協助春吶到高雄、旗津滿月趴，但也因談話直接，引發許多爭議，台灣基進黨日前即「預料」潘要請辭局長，為韓國瑜打選仗，當時潘恒旭還還用「好笑」、「不是傳了兩個月了嗎？」來回應。

高雄市觀光局長潘恒旭傳出請辭並於9月1日生效。圖／聯合報資料照
高雄市觀光局長潘恒旭傳出請辭並於9月1日生效。圖／聯合報資料照
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韓國瑜2020選舉

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