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民眾黨2周多拿到政黨證書 扁：蔡政府害怕柯P？

2019-08-29 23:44聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

台北市長柯文哲台灣民眾黨拿到政黨證書了，一邊一國行動黨的「澆水園丁」、前總統陳水扁今天在臉書說是不是蔡政府害怕柯文哲，才獨厚民眾黨只以2周又3天拿到政黨證書與圖記？一邊一國行動黨卻被告知要等一個半月以上，還不能保證何時可以順利取得，為什麼大小眼差這麼多？

陳水扁說，民眾黨從8月6日成立到23日拿到政黨證書與圖記，只花二個禮拜又3天，「一邊一國行動黨」8月18日成立，要拿到政黨證書與圖記，則被告知要等一個半月以上，還不能保證何時可以順利取得，理由是要經過很多單位審核。

陳水扁表示，「一邊一國行動黨」召集人是大學校長出身，就好欺負嗎？還是總統級的柯文哲一旦投入2020大選，將威脅蔡總統連任，所以必須尋求妥協，以不選總統交換新政黨的政治條件？還是看不起阿扁前總統「淪落」「一邊一國行動黨」的澆水園丁，不再有「實質影響力」？或者阿扁建請「一邊一國行動黨」應沿續總統任內為了照顧勞苦功高的作穡人，要求加碼老農津貼到一萬元，政府聽不進去，也不想做，所以才力擋「一邊一國行動黨」的核准成立？

他說，「一邊一國行動黨」做為弱勢代言人，主張應發放老農津貼，比照他執政時代加碼3000元，提高到1萬元，一年也不過增加200億元的預算，政府的財政還能負擔，政府嘉惠老農真心誠意，將帶給老農滿滿幸福與無限尊嚴，功德無量！

台灣民眾黨以兩星期多時間拿到政黨證書，一邊一國行動黨卻被告知要等一個半月以上，前...
台灣民眾黨以兩星期多時間拿到政黨證書，一邊一國行動黨卻被告知要等一個半月以上，前總統陳水扁臉書貼文表示，蔡政府是不是害怕柯文哲？圖／翻攝陳水扁臉書
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一邊一國行動黨台灣民眾黨柯文哲

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