民眾黨2周多拿到政黨證書 扁：蔡政府害怕柯P？

2019-08-29 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



台北市長柯文哲的台灣民眾黨拿到政黨證書了，一邊一國行動黨的「澆水園丁」、前總統陳水扁今天在臉書說是不是蔡政府害怕柯文哲，才獨厚民眾黨只以2周又3天拿到政黨證書與圖記？一邊一國行動黨卻被告知要等一個半月以上，還不能保證何時可以順利取得，為什麼大小眼差這麼多？

陳水扁說，民眾黨從8月6日成立到23日拿到政黨證書與圖記，只花二個禮拜又3天，「一邊一國行動黨」8月18日成立，要拿到政黨證書與圖記，則被告知要等一個半月以上，還不能保證何時可以順利取得，理由是要經過很多單位審核。

陳水扁表示，「一邊一國行動黨」召集人是大學校長出身，就好欺負嗎？還是總統級的柯文哲一旦投入2020大選，將威脅蔡總統連任，所以必須尋求妥協，以不選總統交換新政黨的政治條件？還是看不起阿扁前總統「淪落」「一邊一國行動黨」的澆水園丁，不再有「實質影響力」？或者阿扁建請「一邊一國行動黨」應沿續總統任內為了照顧勞苦功高的作穡人，要求加碼老農津貼到一萬元，政府聽不進去，也不想做，所以才力擋「一邊一國行動黨」的核准成立？