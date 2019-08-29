什麼是政治？蔡總統分享李登輝當年告訴她的話

2019-08-29 22:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統今天走訪彰化家扶中心，她晚間透過臉書表示，讓不可能成為可能，讓夢想可以實現，這就是社福工作最大的意義。台灣是個充滿愛心的寶島，她會和民間機構夥伴一起努力，繼續推動長照2.0、兒少帳戶及社會安全網等政策。

蔡英文說，政治，就是該為社會帶來正面的改變，這是她每一天努力的目標。

蔡英文表示，有些人或許覺得政治很荒謬，不過對她來說，「政治就是治理的工作，是在溝通和協調當中，試著來改變社會。」這是當年她在國安會任職時，前總統李登輝告訴她的話。

蔡總統指出，今天她走訪了彰化家扶中心，在和年輕朋友們「真心話大冒險」過程中，分享了之所以決定從政的原因。她也要謝謝家扶基金會，在台灣深耕許多年，濟弱扶貧，協助無數家境困難的孩子勇敢追夢，成長為自己期待的樣子，也很欽佩彰化二林的喜樂保育院，半個世紀前，瑪喜樂女士（Joyce Meredith McMillan）從美國來到彰化，奉獻全部心力照顧小兒痲痺病童。如今保育院也持續守護著身心障礙的兒童、成人和長者。

她說，謝謝喜樂保育院的大小朋友陪她包水餃、分享月餅。在這裡，她看到中年失業的裁縫師可以成為水餃達人，身障者可以成為地板滾球常勝軍，每一個人都得到妥適的照護。

蔡英文表示，讓不可能成為可能，讓夢想可以實現，這就是社福工作最大的意義。台灣是個充滿愛心的寶島，她會和民間機構夥伴一起努力，繼續推動長照2.0、兒少帳戶及社會安全網等政策。