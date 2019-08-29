親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
城市角落探街友
政治
軍事
綜合

中國說要冷靜解決貿易戰 道瓊開盤漲逾300點

連冷氣都買不起！老婦貧病交加 全裸避暑慘死沙發上

影╱頭城搶孤今夜登場 柯P來了

2019-08-29 20:42聯合報 記者羅建旺╱即時報導

農曆七月最後一晚，民間信仰將關鬼門，頭城搶孤選在此時登場，以豐盛祭品與普度，送走俗稱「老大公」的好兄弟。

除宗教科儀，頭城搶孤最驚險刺激的是搶孤競賽，競賽場分成「飯棚」與「孤棚」，以粗大木柱搭建，棚架上設平台，平台上再吊掛上綁滿祭品、以竹子編成如圓筒狀的「棧」，分別稱「飯棧」與「孤棧」。

飯棚較小，約10公尺高，飯棧有一座，約15公尺高，合計25公尺，孤棚高約20公尺，孤棧有13座，稍有高低不同，但各約20公尺出頭，孤棚加孤棧總高可達40公尺，以3公尺為1樓，相當於13層樓高。

搶飯棚是在晚上10點15分，搶孤則在深夜11點15分競賽，飯棚單人作戰，上飯棚即獲電視機，而孤棚難度高，一隊選手合作，以疊羅漢方式， 攀著孤棚的粗柱往上爬，柱上塗有牛油，上了又滑下，難度高，過程驚險，爬到孤棚頂，要以「倒掛金鉤」方式， 翻身上孤棚平台，再爬上孤棧，攻頂鋸下棧尾的順風旗。

第一個上孤棚的冠軍選手被稱為「頭手」，獲得15萬獎金，同時，他在台上，最多可以任選2座孤棧攀爬，鋸下順風旗獲得各棧獎金，每棧5萬元，另外，還有各棧棧主、即製做孤棧的里、社區或庄頭，提供加碼獎金，從數萬到十多萬元不等。

因此，頭手獲得的獎金可達40萬元。

搶孤因孤柱有12柱，因此，共有12支隊伍參賽，今年除台灣好手，搶飯棚還有法國、美國、印尼等選手參賽，時代力量也組隊搶孤體驗。

今晚頭城搶孤有貴賓，即是台北市長柯文哲，柯文哲晚上至頭城搶孤園區參訪。

頭城中元祭典協會理事長楊碧村說，來者是客，每位貴賓到頭城，他們都歡迎。

頭城搶孤今夜登場，柯P來了。記者羅建旺/攝影
頭城搶孤今夜登場，柯P來了。記者羅建旺/攝影
分享
頭城搶孤今夜登場，柯P來了。記者羅建旺/攝影
頭城搶孤今夜登場，柯P來了。記者羅建旺/攝影
分享
頭城搶孤今夜登場，柯P來了。記者羅建旺/攝影
頭城搶孤今夜登場，柯P來了。記者羅建旺/攝影
分享
頭城搶孤今夜登場，柯P來了。記者羅建旺/攝影
頭城搶孤今夜登場，柯P來了。記者羅建旺/攝影
分享

搶孤柯文哲時代力量2020選舉

相關新聞

黃智賢批榨菜哥：吹捧台獨討好大陸的兩面人

2019-08-29 18:35

蔡英文開告！但當年馬英九告民進黨 她曾這麼說…

2019-08-29 17:42

蔡英文親邀再戰雲林海線立委 蘇治芬：再想一想

2019-08-29 21:18

小英桃園市輔選主要幹部到位 民進黨力拚勝選

2019-08-29 18:14

林飛帆轟韓國瑜能源政策 他問蔡英文核廢料處理了沒？

2019-08-29 17:34

陳菊批韓團隊把氣爆當選舉提款機 韓團隊提7問回問陳菊

2019-08-29 17:25

影╱蔡英文包水餃 喜樂院生貼心替總統慶生

2019-08-29 17:20

薄瑞光來訪相見歡 王金平：尊重黨規範

2019-08-29 16:53

影／獨派教授指蔡學歷造假是刑事犯 府開戰：司法解決！

2019-08-29 16:21

賀德芬再提蔡英文假學歷 蔡反擊提告

2019-08-29 15:55

藍營質疑濫用高雄氣爆善款陳菊怒回：令人憤怒遺憾

2019-08-29 15:40

澄清無效將提告 總統府：由法院認證

2019-08-29 15:34

0-2歲托育托兒 蘇貞昌：受惠人數由19萬增至29萬

2019-08-29 14:50

遭指控學位造假 蔡總統臉書：正式提告

2019-08-29 14:47

模擬電腦當機、里長不滿審議草率 大巨蛋都審闖關失利

2019-08-29 14:13

國民黨質疑氣爆善款使用 陳菊反擊：令人憤怒

2019-08-29 13:44

影／薄瑞光拜會王金平 薄：無權邀王赴美訪問

2019-08-29 13:01

國際技能競賽奪5金 蘇貞昌：國手加入國慶英雄車隊

2019-08-29 12:21

賀德芬指控蔡英文博士學位造假 總統府將提告

2019-08-29 12:17

賀德芬 再控蔡英文並未拿到博士學位

2019-08-29 12:16

影／賀德芬指博士論文造假 蔡英文：晚點回答

2019-08-29 12:16

最差情境「電腦模擬跑到當機」 大巨蛋都審激辯

2019-08-29 11:53

政院砸14.9億拚商圈發財 行動支付可獲千元回饋

2019-08-29 11:46

大巨蛋都審被懷疑放水？ 柯文哲：大巨蛋過不過都很複雜

2019-08-29 11:16

小英論文案再延燒 王浩宇求黃國昌：別讓韓國瑜撿到槍

2019-08-29 10:45

楊秋興為義大案重批陳菊：良心安嗎？怎麼又放狗咬人？

2019-08-29 10:16

小英的承諾有多廉價？答應學生不幹這事 結果樂在其中

2019-08-29 09:00

北市新聘都審委員今首審大巨蛋 林洲民喊話柯P：勿放水

2019-08-29 08:27

孫大千：蔡英文晶晶體是上流溝通 韓國瑜不入流？

2019-08-29 08:21

【重磅快評】誰才該在選前保持理性冷靜

2019-08-29 07:57

館粉與村粉網路開戰 館長親自Po影片教館黑檢舉

2019-08-29 04:56

綠皮紅骨？ 卓榮泰秀國民黨證 力挺原民部主任

2019-08-29 00:46

逾百政黨財報未交 內政部明開鍘67政黨

2019-08-29 00:33

中市綠議員赴總統官邸座談 將打擊假消息

2019-08-29 00:10

蔡回柯：人民選我們 不是來做名嘴

2019-08-29 00:04

政院廢印花稅 藍15縣市長全反對

2019-08-28 23:57

曾罵企業吃人肉 連勝文：如今老柯是在吃天鵝肉？

2019-08-28 20:50

國民黨動員22縣市 紀念九三軍人節

2019-08-28 20:10

推南島文化外交 蘇貞昌：已核定南島民族論壇6年計畫

2019-08-28 20:10
看更多

熱門文章

媒體最新民調 郭柯王結盟領先蔡韓 不分區黃國昌第一

2019-08-29 10:52

孫大千：蔡英文晶晶體是上流溝通 韓國瑜不入流？

2019-08-29 08:21

蔡英文開告！但當年馬英九告民進黨 她曾這麼說…

2019-08-29 17:42

週刊王爆郭台銘傳拿錢叫韓不選 郭辦嚴正駁斥

2019-08-29 18:25

小英的承諾有多廉價？答應學生不幹這事 結果樂在其中

2019-08-29 09:00

賀德芬 再控蔡英文並未拿到博士學位

2019-08-29 12:16

調查報導／街友皇帝：有人看起來髒兮兮 行李好幾百萬

2019-08-29 00:52

「鳳走雞來說」被批歧視 韓國瑜：是要「築巢引鳳」

2019-08-29 13:36

賀德芬指控蔡英文博士學位造假 總統府將提告

2019-08-29 12:17

小英論文案再延燒 王浩宇求黃國昌：別讓韓國瑜撿到槍

2019-08-29 10:45

王金平：郭柯王合作八字還沒一撇 從沒說過要脫黨

2019-08-28 22:01

江啟臣發文問「韓朱配」 網友：美麗組合人民期待

2019-08-29 00:11

扁：蔡總統首任閣揆如用這位 民進黨去年不至於輸慘

2019-08-28 22:49

楊秋興為義大案重批陳菊：良心安嗎？怎麼又放狗咬人？

2019-08-29 10:16

國防部首度公開證實：美軍運輸機通過台灣海峽

2019-08-29 15:12

李佳芬爆郭給錢？韓辦要求媒體更正否則採法律行動

2019-08-29 19:02

國民黨質疑氣爆善款使用 陳菊反擊：令人憤怒

2019-08-29 13:44

白色力量結盟？ 柯文哲周末訪嘉義、蕭淑麗成座上賓

2019-08-29 12:44

影／蔡英文博士論文造假？ 賀德芬提四點證明

2019-08-29 11:08

肥胖困擾陸軍 司令推搶救「綠巨人」計畫減肥

2019-08-29 11:30

調查報導／安置出走不斷循環 5000街友沒有回家路

2019-08-29 00:29

梁文傑批叛黨 郭信良回嗆：新系鬥到台灣倒了才甘願？

2019-08-29 09:22

藍派柱姊出征外…彭文正擬挑戰王定宇 深綠內戰

2019-08-29 00:43

引爆「韓朱配」話題 江啟臣：整合不力、基層焦慮

2019-08-29 12:09

影／賀德芬指博士論文造假 蔡英文：晚點回答

2019-08-29 12:16

賀德芬再提蔡英文假學歷 蔡反擊提告

2019-08-29 15:55

街友大調查／照顧無數街友14年 他有「100個爸爸」

2019-08-29 00:21

林飛帆轟韓國瑜能源政策 他問蔡英文核廢料處理了沒？

2019-08-29 17:34

調查報導／打工流浪24年…弟妹冷臉 上街找朋友取暖

2019-08-29 00:43

影／柯嗆蔡「台灣價值我哪樣沒做？」酸柯黑選才是價值

2019-08-29 15:04

影／獨派教授指蔡學歷造假是刑事犯 府開戰：司法解決！

2019-08-29 16:21

陳菊批韓團隊把氣爆當選舉提款機 韓團隊提7問回問陳菊

2019-08-29 17:25

【重磅快評】誰才該在選前保持理性冷靜

2019-08-29 07:57

連署就開鍘 郭辦：這樣對中華民國與國民黨好？

2019-08-29 11:55

街友大調查／保全眼中的街友 害怕再失去所有

2019-08-29 00:19

遭指控學位造假 蔡總統臉書：正式提告

2019-08-29 14:47

郭台銘違紀參選就鍘？ 吳敦義：定黨員行為規範就這意思

2019-08-29 10:30

綠皮紅骨？ 卓榮泰秀國民黨證 力挺原民部主任

2019-08-29 00:46

郭台銘母親盼兒子不要脫黨？ 郭辦：她會支持郭任何事

2019-08-29 11:56

街友大調查／全台街友逾5000 回家…困難重重

2019-08-29 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top