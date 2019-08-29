影╱頭城搶孤今夜登場 柯P來了

2019-08-29 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



農曆七月最後一晚，民間信仰將關鬼門，頭城搶孤選在此時登場，以豐盛祭品與普度，送走俗稱「老大公」的好兄弟。

除宗教科儀，頭城搶孤最驚險刺激的是搶孤競賽，競賽場分成「飯棚」與「孤棚」，以粗大木柱搭建，棚架上設平台，平台上再吊掛上綁滿祭品、以竹子編成如圓筒狀的「棧」，分別稱「飯棧」與「孤棧」。

飯棚較小，約10公尺高，飯棧有一座，約15公尺高，合計25公尺，孤棚高約20公尺，孤棧有13座，稍有高低不同，但各約20公尺出頭，孤棚加孤棧總高可達40公尺，以3公尺為1樓，相當於13層樓高。

搶飯棚是在晚上10點15分，搶孤則在深夜11點15分競賽，飯棚單人作戰，上飯棚即獲電視機，而孤棚難度高，一隊選手合作，以疊羅漢方式， 攀著孤棚的粗柱往上爬，柱上塗有牛油，上了又滑下，難度高，過程驚險，爬到孤棚頂，要以「倒掛金鉤」方式， 翻身上孤棚平台，再爬上孤棧，攻頂鋸下棧尾的順風旗。

第一個上孤棚的冠軍選手被稱為「頭手」，獲得15萬獎金，同時，他在台上，最多可以任選2座孤棧攀爬，鋸下順風旗獲得各棧獎金，每棧5萬元，另外，還有各棧棧主、即製做孤棧的里、社區或庄頭，提供加碼獎金，從數萬到十多萬元不等。

因此，頭手獲得的獎金可達40萬元。

搶孤因孤柱有12柱，因此，共有12支隊伍參賽，今年除台灣好手，搶飯棚還有法國、美國、印尼等選手參賽，時代力量也組隊搶孤體驗。

今晚頭城搶孤有貴賓，即是台北市長柯文哲，柯文哲晚上至頭城搶孤園區參訪。