蔡英文開告！但當年馬英九告民進黨 她曾這麼說…

2019-08-29 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



台大法律系名譽教授賀德芬今天上午舉行「蔡英文總統博士論文學位說明會」，質疑蔡總統的博士論文學位可能造假；蔡英文下午受訪時表示「會提告」。不過，在我國，總統提告並不常見，蔡英文還未當選總統前更曾經表示：「做一個總統如果要把事情講清楚，其實可以講清楚，不需要用訴訟來證明。」

賀德芬今天舉行記者會，發表由台裔美國學者林環牆（Hwan C. Lin）所寫「獨立調查報告：蔡英文博士論文與證書的真偽」，指蔡英文總統事後補送到母校的論文粗製濫造，且補發的畢業證書是偽造，證明蔡並未在1984年取得倫敦政經學院（LSE）的法學博士，且英國倫敦大學和該學院有很大嫌疑包庇維護蔡英文。

蔡英文受訪則表示，母校倫敦政治經濟學院曾發表聲明，確認過她在1984年獲得博士學位是無庸置疑，倫敦政經學院也將她列在傑出校友名單，並在網站列出；她無論任教、任公職，尤其參加選舉那麼多次，都會被檢驗學經歷，多次的檢驗都沒問題，不知道為什麼賀教授還是要這樣質疑。她將會提告，「由司法來檢驗」。

蔡英文準備提告，也讓人憶起當年「馬總統告民進黨」。2011年11月間，當時蔡英文首次代表民進黨參選總統，挑戰尋求連任的馬英九總統。對於民進黨指控馬英九曾收受職棒簽賭案組頭陳盈助3億政治獻金，馬英九以總統身分對民進黨提告。蔡英文當時表示，「我是被告的法定代理人」，「馬總統提告這件事，選舉的味道太重」，「做一個總統如果要把事情講清楚，其實可以講清楚，不需要用訴訟來證明」。

當時蔡英文說，總統最重要的事，就是當人民對總統所做的事情有質疑的時候，必須要負起責任講清楚，不必用訴訟作為說明方法，重點是總統是否有誠意說明真實情況。

回顧這起往事，2011年11月16日，台北市議員梁文傑當時兼任民進黨發言人，他以壹週刊547期標題為「馬英九踩黑金地雷、密會地下賭盤大亨」的報導，先舉行記者會，晚間又在電視台開講，指馬向賭盤大亨有募款、操縱賭盤影響選舉等情事，馬因此提告，向梁與民進黨求償200萬元。

馬英九提告後，民進黨指這是「總統告在野黨」，當時馬吳競選總部發言人殷瑋則質疑，民進黨發言人先前呼籲總統提告，總統提告後又批評，「民進黨主席蔡英文不應放任發言人扭曲抹黑、邏輯錯亂，一再以令人唾棄的選舉手法反覆操作，充分顯現出民進黨無法讓人民安心的特質」。