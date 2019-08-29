林飛帆轟韓國瑜能源政策 他問蔡英文核廢料處理了沒？

2019-08-29 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



民進黨副秘書長林飛帆針對韓國瑜能源政策，日前拍影片三問前行政院長張善政，以核養綠提案人黃士修先酸林飛帆看著讀稿機背稿，他原本懶得回答，無奈林27日深夜又趕出影片，他還是幫張院長代答，還反問蔡英文執政快4年了，核廢料處理了沒？民進黨無能處理，那就換黨執政來處理。

●針對林飛帆的第一問，核廢料送法國再處理？

黃說，核廢料處理方法有很多種，為什麼張善政特地挑這一種來說，因為他們在記者會前就對過，民進黨一定說核廢料無法處理，林飛帆果然中計。

核廢料送法國再處理案，是在2015年由台電首次提出，2016年張院長任內又做最後努力，兩次都被民進黨立委杯葛。

他們要突顯「核廢料不是不能處理，而是民進黨不願意處理」的事實。因為一旦核廢料被處理，政客就無法在每次選舉拿來消費。

●第二問，核廢料放哪一個縣市？

黃說，無論擁核或反核，都要處理核廢料。過去核一二三廠製造的核廢料，都在新北市和屏東縣。這些還沒有處理的核廢料，四十年來從未影響核電廠旁居民生活，何況是未來處理過後的核廢料。

民進黨會說，林飛帆的第二支影片也真的這樣說，核廢料的半衰期有幾萬年。

他幫大家科普一下，鈾-235的半衰期是7億年，本來就存在於自然界，人類將鈾-235用作核能發電，產生鈽-239的半衰期是2萬4千年。

台灣不是世界上唯一使用核電的國家，也不是世界上核電用最多的國家，世界各國都在用核能發電，也沒有因為核廢料停止使用核電。

世界各國都能處理核廢料，為什麼台灣不能處理核廢料？因為台灣的政客特別爛，胡亂揮霍人民納稅血汗，這就是答案。蔡英文執政快四年了，核廢料處理了沒？民進黨無能處理，那就換黨執政來處理。

●第二問，5050計畫要多少核電？

黃說，不用拿台灣的北中南東蓋滿核電廠來恐嚇大家，因為日本、韓國、中國大陸都已經有大量核電廠，越南、泰國、馬來西亞、印尼、新加坡、緬甸等東南亞國家，也準備要蓋核電廠。

民進黨近期強力宣傳綠能減煤，他完全贊同，因為綠能有兩種，核能和再生，風光不可控，唯核可減煤。

他支持「重啟核四，核能減煤」，反對「以風養火，火滅藻礁」，更反對「非核增氣，國安斷氣」。