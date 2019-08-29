陳菊批韓團隊把氣爆當選舉提款機 韓團隊提7問回問陳菊

2019-08-29 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



國民黨總統提名人韓國瑜競選團隊今天召開記者會質疑高雄市前市長陳菊和團隊對高雄氣爆善款有濫用之嫌，其中一項疑點是「高雄市政府八一石化氣爆事件民間捐款專戶設置管理及運用作業要點」送103年8月12日市政會議審議時，陳菊只主持2分鐘即離去，陳菊在臉書表示當時是為了陪同當時閣揆江宜樺勘災，但韓國瑜團隊再「7問陳菊祕書長」，要陳菊說明為何捐款作業要點草案讓當時高市府祕書長李瑞倉代為決行、讓行政費的使用無上限？

韓國瑜團隊在現任總統府祕書長陳菊臉書發文之後提出「7問陳菊秘書長」，先表示陳菊103年8月12日之所以沒有主持市政會議，既然說清楚，大家也就明白，但請陳菊回歸理性探討，不要模糊焦點。

韓團隊提出的7問為：一、重大市政決策的市政會議，為何只開19分鐘？二、捐款作業要點草案，這麼重大的市政決策為何沒有逐條討論？三、捐款作業要點草案，為何能讓李瑞倉大筆一改，代為決行？四、李瑞倉有跟陳菊報告修改草案的內容嗎？五、請問陳菊是知情，並且同意授權代決草案修改嗎？六、陳菊或者是知情且默認。但製造完美切割？七、還是陳菊完全不知情，被李瑞倉蒙在鼓裡？