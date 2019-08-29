立委提韓朱配吸引網友狂按讚！韓國瑜笑答謝謝大家

2019-08-29 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



立委江啟臣在臉書發文拋出「韓朱配」問大家看法，2個多小時吸引5千人按讚，留言一面倒大讚「韓朱配」。韓的臉書小編也到江啟程臉書留言：團結啟程、一起加油！韓國瑜今天聽到媒體詢問對韓朱配的想法，臉帶笑容說「謝謝大家！」

立委江啟臣在臉書發文拋出「韓朱配」，並貼出「選戰該上主菜」的看板，指看板是小編還有團隊中年輕朋友們討論後的建議，因為他們和小編還有團隊一起走訪基層，聽到太多這樣的心聲與建議，國民黨「韓朱」是展現團結最好的象徵，也是最佳選項。

國民黨透明新連線立委顏寬恒、王育敏、林為洲、柯志恩及雲林縣長張麗善等人，都留言「支持、團結、加油」，紛紛按讚。

對於韓的副手人選，韓國瑜競辦副執行長許淑華表示，朱立倫和韓團隊互動不錯，目前張善政、朱立倫的呼聲都高，藍營基層希望能快點整合、明朗化，就選戰節奏來看，副手人選不急著發布。

韓遲遲沒有亮出副手人選，讓各界有許多想像空間。面對韓朱配的選項，韓國今天下午參加高雄市永續發展暨氣候變遷調適會後受訪表示，謝謝大家！臉上堆滿笑容離去。