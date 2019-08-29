民進黨籲韓國瑜應向所有在台移工致歉

2019-08-29 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



針對高雄市長韓國瑜今天發表「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」歧視移工言論，民進黨表示，韓國瑜歧視移工的言論，並非是第一次，再次凸顯出他壓根瞧不起東南亞國家，且傲慢、不懂尊重人的歧視心態。民進黨要求韓不應用「失言」或「舉例不好」來輕描淡寫地帶過，應向在台灣所有移工道歉。

民進黨發言人薛呈懿指出，之前韓國瑜曾說過「怎麼瑪麗亞變老師了？」，歧視菲律賓人的英語能力，當時就引發菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處代表巴納佑（Angelito Banayo）發函給韓國瑜，對韓的「瑪麗亞」的發言感到遺憾，希望韓能深思熟慮，也特別向韓說明，菲律賓是全世界第4大使用英語的國家，有超過92%的人口將英文當作第2外語。

薛呈懿表示，「瑪麗亞」歧視言論，顯露出前國際學校創辦人韓國瑜，個人天朝觀念的歧視心態，及國際觀嚴重不足。

薛呈懿說，韓國瑜現在除了是高雄市長，也是國民黨的總統參選人，總統是國家的元首，也是三軍的統帥，更是擔負著台灣與世界各國重要的外交工作，韓國瑜歧視的言論，不只展現傲慢、不懂尊重他人的性格，也顯露出偏頗、天朝的國際觀，若是讓這樣的人來擔任台灣的國家元首，恐將會讓台灣外交處境更為險峻。

薛呈懿表示，不論是韓國瑜曾說過「怎麼瑪麗亞變老師了？」還是「鳳凰與雞」的言論，不僅顯露出韓個人傲慢歧視的心態，也凸顯他國際觀的嚴重不足。民進黨要求韓國瑜不應用「失言」或「舉例不好」來輕描淡寫地帶過，必須要為個人的歧視言行，向在台灣的所有移工道歉，也要因他輕挑歧視的言論，恐造成國際社會誤解台灣為對移工不友善的國家，向全國人民道歉。