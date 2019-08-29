影／獨派教授指蔡學歷造假是刑事犯 府開戰：司法解決！

2019-08-29 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 潘姣琪 ╱即時報導



台大法律系榮譽教授賀德芬，今(29)日召開記者會，出示一位美國北卡羅來納大學（UNC Charlotte）經濟學系台裔教授Hwan C. Lin（林環牆）針對蔡英文總統英國倫敦政經學院（LSE）博士學位的獨立調查報告，指稱在親赴英國翻閱蔡英文的論文後發現，內頁是用複製影印的，只有前言部分才是自己打字、缺頁長達6頁之多、錯字用鉛筆塗改、與當屆畢業生論文格式不一等等證據，認為論文造假，更指出指導教授只是一個僅具學士學位的「寫雜文的記者」，認為天底下從沒看過學士指導博士的例子；另外提及補發證書上的簽名根本不是當時1984年她畢業時的副校長，而是後來才上任的，怒轟「蔡英文證書百分百是假」，還酸有亡國感的台灣人對台灣太沒信心，對民主太沒自信，才會盲目維護蔡英文這個「刑事犯」，更要法院快點傳喚蔡英文說明清楚。