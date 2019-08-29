賀德芬再提蔡英文假學歷 蔡反擊提告

2019-08-29 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



總統蔡英文今天下午到彰化縣芳苑鄉普天宮參香，對於台大法律系名譽教授賀德芬今天舉行「蔡英文總統博士論文學位說明會」，提出對蔡論文學位可能造假的質疑，蔡英文也不甘示弱，受訪時表示「會提告」。

蔡英文說，母校倫敦政治經濟學院曾發表聲明，確認過她在1984年獲得博士學位是無庸置疑，倫敦政經學院也將她列在傑出校友名單，在網站上也列出，她無論任教、任公職，尤其參加選舉那麼多次，都會檢驗她的學經歷，多次的檢驗都沒問題，不知道為什麼賀教授還是要這樣質疑，將會提告，由司法來檢驗。

台北市長柯文哲近來也和蔡英文在「台灣價值」話題有所爭鋒，柯受訪時問蔡「我做的哪一樣不符合台灣價值」，對此蔡英文今天表示，政治人物對事情的看法和立場是對人民負責，應該向人民說明。

對於柯表達台灣應採取「親美日、友中」戰略，蔡也說，市長可以這樣說說，但作為國家領導人，在重大事件和該說明立場時要說清楚，說清楚才可以讓國際社會不會誤解立場，也不會讓中國有誤判情勢，領導人要講清楚為台灣人發聲，這是身為總統要做的事。