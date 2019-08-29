影／論文造假風波再起 蔡英文：提告！讓司法檢驗

相關新聞
模擬電腦當機、里長不滿審議草率 大巨蛋都審闖關失利2019-08-29 14:13
陳菊批韓團隊把氣爆當選舉提款機 韓團隊提7問回問陳菊2019-08-29 17:25
影╱蔡英文包水餃 喜樂院生貼心替總統慶生2019-08-29 17:20
韓朱配成形？王金平：組合是好但要看選民買單情況2019-08-29 17:00
影／「鳳凰飛走進來一堆雞」挨轟歧視 韓急澄清:我屬雞2019-08-29 16:57
民進黨籲韓國瑜應向所有在台移工致歉2019-08-29 16:57
立委提韓朱配吸引網友狂按讚！韓國瑜笑答謝謝大家2019-08-29 16:57
薄瑞光來訪相見歡 王金平：尊重黨規範2019-08-29 16:53
賀德芬再提蔡英文假學歷 蔡反擊提告2019-08-29 15:55
藍營質疑濫用高雄氣爆善款陳菊怒回：令人憤怒遺憾2019-08-29 15:40
澄清無效將提告 總統府：由法院認證2019-08-29 15:34
0-2歲托育托兒 蘇貞昌：受惠人數由19萬增至29萬2019-08-29 14:50
遭指控學位造假 蔡總統臉書：正式提告2019-08-29 14:47
國民黨質疑氣爆善款使用 陳菊反擊：令人憤怒2019-08-29 13:44
影／薄瑞光拜會王金平 薄：無權邀王赴美訪問2019-08-29 13:01
國際技能競賽奪5金 蘇貞昌：國手加入國慶英雄車隊2019-08-29 12:21
賀德芬指控蔡英文博士學位造假 總統府將提告2019-08-29 12:17
賀德芬 再控蔡英文並未拿到博士學位2019-08-29 12:16
影／賀德芬指博士論文造假 蔡英文：晚點回答2019-08-29 12:16
最差情境「電腦模擬跑到當機」 大巨蛋都審激辯2019-08-29 11:53
政院砸14.9億拚商圈發財 行動支付可獲千元回饋2019-08-29 11:46
大巨蛋都審被懷疑放水？ 柯文哲：大巨蛋過不過都很複雜2019-08-29 11:16
小英論文案再延燒 王浩宇求黃國昌：別讓韓國瑜撿到槍2019-08-29 10:45
被醫科耽誤的數學家？陳其邁以自身經驗指出5G跨界人才優勢：會數據分析，教授對我比較好2019-08-29 10:35
楊秋興為義大案重批陳菊：良心安嗎？怎麼又放狗咬人？2019-08-29 10:16
小英的承諾有多廉價？答應學生不幹這事 結果樂在其中2019-08-29 09:00
北市新聘都審委員今首審大巨蛋 林洲民喊話柯P：勿放水2019-08-29 08:27
孫大千：蔡英文晶晶體是上流溝通 韓國瑜不入流？2019-08-29 08:21
【重磅快評】誰才該在選前保持理性冷靜2019-08-29 07:57
館粉與村粉網路開戰 館長親自Po影片教館黑檢舉2019-08-29 04:56
綠皮紅骨？ 卓榮泰秀國民黨證 力挺原民部主任2019-08-29 00:46
逾百政黨財報未交 內政部明開鍘67政黨2019-08-29 00:33
中市綠議員赴總統官邸座談 將打擊假消息2019-08-29 00:10
蔡回柯：人民選我們 不是來做名嘴2019-08-29 00:04
政院廢印花稅 藍15縣市長全反對2019-08-28 23:57
曾罵企業吃人肉 連勝文：如今老柯是在吃天鵝肉？2019-08-28 20:50
國民黨動員22縣市 紀念九三軍人節2019-08-28 20:10
推南島文化外交 蘇貞昌：已核定南島民族論壇6年計畫2019-08-28 20:10
蔡英文首度在美國退伍軍團協會致詞 「不會刻意挑釁中國」2019-08-28 20:06
熱門文章
媒體最新民調 郭柯王結盟領先蔡韓 不分區黃國昌第一2019-08-29 10:52
孫大千：蔡英文晶晶體是上流溝通 韓國瑜不入流？2019-08-29 08:21
購李佳芬農舍土地 神秘女買家說話了2019-08-28 19:20
前朝官員爆保命公文批背骨 楊秋興反擊：公文哪兒來？2019-08-28 18:53
小英的承諾有多廉價？答應學生不幹這事 結果樂在其中2019-08-29 09:00
賀德芬 再控蔡英文並未拿到博士學位2019-08-29 12:16
【重磅快評】國民黨鍘郭王留伏筆 柯文哲恐怕要著急了2019-08-28 18:09
調查報導／街友皇帝：有人看起來髒兮兮 行李好幾百萬2019-08-29 00:52
「鳳走雞來說」被批歧視 韓國瑜：是要「築巢引鳳」2019-08-29 13:36
賀德芬指控蔡英文博士學位造假 總統府將提告2019-08-29 12:17
大陸繞台遠航訓練頻繁 空軍疑在花東部署天弓三型飛彈2019-08-28 20:31
王金平：郭柯王合作八字還沒一撇 從沒說過要脫黨2019-08-28 22:01
小英論文案再延燒 王浩宇求黃國昌：別讓韓國瑜撿到槍2019-08-29 10:45
扁：蔡總統首任閣揆如用這位 民進黨去年不至於輸慘2019-08-28 22:49
江啟臣發文問「韓朱配」 網友：美麗組合人民期待2019-08-29 00:11
楊秋興為義大案重批陳菊：良心安嗎？怎麼又放狗咬人？2019-08-29 10:16
20年來政府把經濟弄殘 韓國瑜：不見得完全怪罪領導人2019-08-28 21:44
影／蔡英文博士論文造假？ 賀德芬提四點證明2019-08-29 11:08
國防部首度公開證實：美軍運輸機通過台灣海峽2019-08-29 15:12
調查報導／安置出走不斷循環 5000街友沒有回家路2019-08-29 00:29
梁文傑批叛黨 郭信良回嗆：新系鬥到台灣倒了才甘願？2019-08-29 09:22
藍派柱姊出征外…彭文正擬挑戰王定宇 深綠內戰2019-08-29 00:43
韓國瑜蔡英文對決會投誰？ 柯文哲：我會去郊遊2019-08-28 21:47
引爆「韓朱配」話題 江啟臣：整合不力、基層焦慮2019-08-29 12:09
白色力量結盟？ 柯文哲周末訪嘉義、蕭淑麗成座上賓2019-08-29 12:44
街友大調查／照顧無數街友14年 他有「100個爸爸」2019-08-29 00:21
調查報導／打工流浪24年…弟妹冷臉 上街找朋友取暖2019-08-29 00:43
影／賀德芬指博士論文造假 蔡英文：晚點回答2019-08-29 12:16
高雄市長韓國瑜太太李佳芬 農舍神祕買家曝光2019-08-28 19:20
肥胖困擾陸軍 司令推搶救「綠巨人」計畫減肥2019-08-29 11:30
國民黨質疑氣爆善款使用 陳菊反擊：令人憤怒2019-08-29 13:44
影／柯嗆蔡「台灣價值我哪樣沒做？」酸柯黑選才是價值2019-08-29 15:04
被醫科耽誤的數學家？陳其邁以自身經驗指出5G跨界人才優勢：會數據分析，教授對我比較好2019-08-29 10:35
【重磅快評】誰才該在選前保持理性冷靜2019-08-29 07:57
街友大調查／保全眼中的街友 害怕再失去所有2019-08-29 00:19
綠皮紅骨？ 卓榮泰秀國民黨證 力挺原民部主任2019-08-29 00:46
連署就開鍘 郭辦：這樣對中華民國與國民黨好？2019-08-29 11:55
時力推總統人選？徐永明：送黃國昌進立院 不是凱道2019-08-29 00:55
賀德芬再提蔡英文假學歷 蔡反擊提告2019-08-29 15:55
街友大調查／全台街友逾5000 回家…困難重重2019-08-29 00:18
留言