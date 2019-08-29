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藍營質疑濫用高雄氣爆善款陳菊怒回：令人憤怒遺憾

2019-08-29 15:40聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

國民黨總統提名人韓國瑜競選團隊今天上午召開記者會，質疑高雄市前市長陳菊團隊濫用高雄氣爆善款，其中一項是103年8月12日市政會議審議高雄氣爆民間捐款專戶設置管理及運用作業要點時，陳菊主持市政會議只有2分鐘即離去，讓當時副市長李永得主持，是不是迴避要點中把運用善款作行政費用從有上限改為經善款管理委員會同意即可的「帝王條款」？ 現任總統府祕書長陳菊下午在臉書嚴正聲明，103年8月12日是為了陪同當時的行政院長江宜樺勘災，才提早離開市政會議，她並批國民黨把氣爆當選舉操作的籌碼，令人憤怒、遺憾。

陳菊在臉書聲明，氣爆的每一分善款都依法使用，已經經歷過不同機關無數次的檢驗；其次，103年8月12日市政會議請假是為陪同當時的行政院長江宜樺赴災區勘災；最後，高雄氣爆是高雄人心中沈重的傷痛，請不要再為了選舉，用扭曲事實的言語，在高雄的傷口上灑鹽。

她表示，高雄氣爆發生至今已經5年，所有善款的運用都依法申報並經內政部、衛福部查核，所有的復原工作也都如期如質完成，我和市府團隊願意接受外界的所有檢驗，坦蕩以對，但我們絕不接受有人一再把高雄人的傷痛當成選舉的提款機，甚至一再用不實的惡意指控來欺騙社會大眾。

她說，在高雄市長任內，非常重視每周二早上的市政會議，因為所有局處首長都必須到場討論重大市政決策，如非重要行程，她極少遲到早退，更不會恣意更改時間，12年來都是如此。然而，今天某總統候選人陣營及立委參選人，竟然質疑她提早從市政會議離席是為了規避法規審查！

「事實上，因為當天是氣爆發生後第12天，許多救災復原工作仍在進行，市府團隊更是日以繼夜、全力和時間搶命。當天我必須趕往現場陪同當時的行政院長江宜樺勘災，同時向江院長表達希望中央多給予高雄救災的相關支援，要求中央的重建預算可以一次到位，而不是不顧高雄市民感受而堅持所謂「不立專法、不編特別預算，也不設專責機構」的三不底線。」陳菊說，令人遺憾的是，該陣營及立委參選人竟然在未詳加查證的情況下開記者會作此不實指控！相信社會大眾的智慧，一定會用手中的選票對如此不堪的問政品質表達最大的抗議。

國民黨總統提名人韓國瑜競選團隊今天上午召開記者會，質疑高雄市前市長陳菊團隊濫用高...
國民黨總統提名人韓國瑜競選團隊今天上午召開記者會，質疑高雄市前市長陳菊團隊濫用高雄氣爆善款。陳菊下午在臉書嚴正聲明，並批國民黨把氣爆當選舉操作的籌碼，令人憤怒、遺憾。圖／報系資料照片
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