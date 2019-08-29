薄瑞光來訪相見歡 王金平：尊重黨規範

2019-08-29 16:53 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



薄瑞光來訪相見歡王金平：尊重黨規範

【台灣醒報記者祝潤霖台北報導】前美國在台協會主席薄瑞光來訪，與前立法院長王金平相見歡。被問到連署參選或助選的黨紀處分，王金平表示，尊重黨紀的規範，對郭柯王三方合作語帶保留，對朱立倫訪美強調「親美友日和中」。當記者一再逼問被開除黨籍的可能，王金平只回覆：「順其自然。」

王金平：選到底

會前被問到吳敦義黨主席說，不用等到登記參選、只要連署就可黨紀處分，王金平表示，應該大家都尊重，這是對黨紀的一個遵循。對於考紀會關於黨員行為規範，幫外人助選就可祭黨紀處分，王金平說這是黨中央通過的規範，會尊重「沒遵守就處理」的做法。

關於吳敦義主席的談話，是否會影響到郭、柯、王合作？王金平：「現在還沒講到這個。」至於總統大選是否參選到底？王金平：「是啊，我講過是這樣子，每次我都這樣講。」至於以何種名義參選，現在還說不來，但最後總會有條路走。對於藍軍立委想推「韓朱配」，王金平不予置評，「尊重韓國瑜先生的意願。」

親美友日和中

至於三方會談的需要，王金平：「等回來看看再說？」還沒有接獲各方幕僚的訊息。關於會不會找宋楚瑜，王金平：「還沒跟他聯絡。」是否跟親民黨合作呢？王金平：「你要去請教郭董。」對於郭台銘的「中秋起義」打算也不清楚，但「這是個宣布要不要連署的時候，當然是個敏感時間點。」

對朱立倫訪美，王金平表示親美也是「親民主」，以台灣的立場「親美是必要」，但要維持世界三強平衡，「親美友日和中，基本概念要有。」關於香港反送中，王金平認為堅定支持反送中應是國民黨立場；早上大批共軍到香港，中共說是駐軍輪換，是否正常移動？「等釐清再說。」

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