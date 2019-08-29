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澄清無效將提告 總統府：由法院認證

2019-08-29 15:34台灣醒報 記者張元融╱台北報導

針對賀德芬29日質疑「總統蔡英文未在1984年取得LSE博士學位」，總統府發言人張惇涵向媒體秀出蔡英文2015年申請補發的補發申請書與學位證明說：「文件上有校方鋼印不可能造假。」他強調，LSE校方、教育部過去都已有完整說明，既然仍無法釋疑，府方將向採取法律行動，讓法院來認證。

證書真的假不了

張惇涵表示，2015年蔡英文競選總統時就有相關爭議，因此當時已向LSE（倫敦政經學院）申請補發法學博士學位證書，還隨附一份「補發學位證書說明文件」，其上都有校方鋼印（官印），真的假不了。他提到，校方官網將蔡總統列入「名人錄」，2016年還於官網發文祝賀「校友蔡英文當選總統」，上網都查得到。

「蔡英文從事公職與教育工作多年，都必須依法繳交相關證書、經外館認證。」張惇涵說：「過去已有事實軌跡可尋，此事又被提起，這是假議題。」他接著說，本來府方只希望能夠透過一次一次的說明，讓大眾了解事實真相；既然至今還有疑慮，也只好備妥事證，向相關人員採取法律行動了。

正面回應賀德芬

針對賀德芬與《獨立調查報告：蔡英文博士論文與証書的真偽》提出的諸多疑點，張惇涵回應，首先，「根據LSE頒授學位相關規定，學位頒授必須以成功提交論文為前提，沒有繳交論文便無法獲得學位。」也就是說，有拿到學位，就當然有繳交論文。

針對賀德芬指「LSE論文只是口試用初稿」，張惇涵回應：「這是邏輯謬誤的推論，既然口試沒有通過，就不會有文憑；若沒有文憑，怎麼申請得到2015年補發的學位證書呢？」關於賀德芬指出「查閱蔡英文論文遭LSE阻礙」，張惇涵回應：「各校規範不同，應尊重校方規範。」

被問到「補發證書上的副校長簽字」疑雲，張惇涵澄清，在英國教育體制的規定下，他的職稱「就是校長。」至於為何不是35年前的校長簽字？他則說：「大家可以去看看，韓國瑜市長的補發畢業證書上，簽字校長是誰。」

【更多精采內容，詳見

蔡英文韓國瑜總統府發言人

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