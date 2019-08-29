0-2歲托育托兒 蘇貞昌：受惠人數由19萬增至29萬

2019-08-29 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



衛福部今天在行政院會報告「0-2歲托育托兒成果」。行政院長蘇貞昌表示，政府在去年8月核定推動「少子女化對策計畫」，推行以來，在0-2歲擴大育兒津貼，以及托育公共化及準公共部分，受惠人數由原本約19萬名增加到約29萬名，已占未滿2歲童的7成。

根據衛福部簡報資料，少子女化對策計畫「0-5歲全面照顧」，從民國107到111年，共將投注2513.82億元。至於相關民調，今年7月電訪台閩地區領有未滿2歲兒童育兒津貼、托育公共及準公共化補助之民眾，在托育公共及準公共化服務部分：87.6%對簽約保母或托嬰中心托育環境感到滿意，83.4％同意推動準公共化托育政策有助減輕家庭經濟負擔負擔，78.5%對政府推動準公共化托育政策整體滿意度。

對於0-未滿2歲育兒津貼部分：90.3％認同育兒津貼有助於減輕家庭經濟負擔，90.9％認同育兒津貼沒有就業與否的條件限制，89.5％認同育兒津貼對第3名子女加發1,000元。

衛福部表示，經過1年的努力，民眾都熟悉政策內涵與制度精神，整體托育及準公共托育量能也不斷擴大，下一個階段將朝著家長關切的擴大托育量能、提升托育服務品質與資訊公開透明及預防兒虐事件等面向努力，包括持續布建公共托育設施、揭露托育人員及機構相關資訊、強化托育準公共化簽約對象的退場機制、訂定托嬰中心定型化契約應記載及不得記載事項、落實托嬰中心裝設監視錄影設備、提升托嬰中心托育人員勞動條件等作為，讓家長放心送托，持續營造良善的托育環境，也讓政策能夠永續發展。

蘇貞昌在院會表示，生養子女不只是個人與家庭的事務，更攸關整個國家發展的根基，政府化被動為主動，從方方面面著手，一方面拚經濟，提高國人薪資所得，二方面透過減稅及補助，降低家長負擔，營造更好的育兒環境，盡可能從各個環節，把資源妥善配置到位，給養兒育女的家庭最大的奧援。