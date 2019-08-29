遭指控學位造假 蔡總統臉書：正式提告

2019-08-29 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



台大法律系名譽教授賀德芬今天舉行記者會，質疑蔡英文總統學歷，總統府隨後發表聲明提告。蔡總統稍早透過臉書表示，最近有些人對她的學位取得提出質疑，不但有違事實，更是過度造謠，已經成為假訊息。身為總統，接受人民的監督，這就是民主。但是，「民主、自由不代表我們容忍散播假訊息。」

蔡總統說，最近有些人對她的學位取得提出質疑，不但有違事實，更是過度造謠，已經成為假訊息。過去這段時間，包括英國倫敦政經學院（LSE）校方、教育部等單位，已經一再提出完整說明，卻無法阻止類似的抹黑跟不實的言論。

蔡總統表示，在備妥相關文件後，「我會對相關人士採取法律行動，提起告訴。」

蔡總統也提出三項說明：一、根據英國倫敦政經學院（LSE）頒授學位的規定，必須以成功提交論文為前提。也就是說拿到學位，就有繳交論文。二、她在英國倫敦政經學院（LSE）完成的「博士論文」與「博士學位證書」，都有紙本也有鋼印，獲得校方公開證明為真。三、她的博士論文題目是《Unfair Trade Practices and Safeguard Actions》，只要到倫敦政經學院的圖書館網站上搜尋，就可以找到，也可以在館內借閱。

蔡總統表示，不論是她的學術生涯，甚至數次參選公職，都必須繳交相關證書，也都有可以客觀查證的事實，她希望相關人士停止造謠生事。真的假不了，這些不實的謠言只是增加社會紛擾、讓國政討論被掩蓋而已。

蔡總統指出，身為總統，她接受人民的監督，這就是民主。但是，民主、自由不代表我們容忍散播假訊息。請大家幫她分享，一起破除假訊息！

以下是蔡總統臉書全文：

正式提告！

最近有些人對我的學位取得提出質疑，不但有違事實，更是過度造謠，已經成為假訊息。

過去這段時間，包括英國倫敦政經學院（LSE）校方、教育部等單位，已經一再提出完整說明，卻無法阻止類似的抹黑跟不實的言論。

在備妥相關文件後，我會對相關人士採取法律行動，提起告訴。

基於捍衛個人立場及遏止假訊息，我也在此向大家說明、澄清：

1.根據英國倫敦政經學院（LSE）頒授學位的規定，必須以成功提交論文為前提。也就是說拿到學位，就有繳交論文。

2.我在英國倫敦政經學院（LSE）完成的「博士論文」與「博士學位證書」，都有紙本也有鋼印，獲得校方公開證明為真。

3.我的博士論文題目是《Unfair Trade Practices and Safeguard Actions》，只要到倫敦政經學院的圖書館網站上搜尋，就可以找到，也可以在館內借閱。

不論是我的學術生涯，甚至數次參選公職，都必須繳交相關證書，也都有可以客觀查證的事實，我希望相關人士停止造謠生事。真的假不了！這些不實的謠言只是增加社會紛擾、讓國政討論被掩蓋而已。