模擬電腦當機、里長不滿審議草率 大巨蛋都審闖關失利

2019-08-29 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市都審會新一屆委員上任後，今天首次審查大巨蛋，除了人流疏散的電腦模擬部分發生「當機」狀況，掀起熱烈討論，針對周邊交通議題，在地的新仁里長吳建德不滿審議草率，一度跟都審會主席、台北市都發局長黃景茂發生口角，現場氣氛火爆；最後都審會決議，北市府將向模擬軟體的原廠公司詢問，並跟里長溝通其餘交通疏解方案，大巨蛋再度闖關失利。

根據遠雄提出6種模擬結果，在「人員疏散步行速度每秒0.6公尺」、「人員疏散步行速度每秒1.2公尺」條件下，「國際慣例」及「最佳模式」均可達成8分鐘離開觀眾席、15分鐘分鐘離開場館的目標；但在「最差模式」時，電腦跑到當機。

列席的市議員、民團不滿模擬結果，甚至要求把上一屆委員續聘找回來討論，但黃景茂裁示，針對「電腦跑到當機」狀況，北市府將行文給模擬軟體的原廠公司，後續並舉辦避難演練，了解人流疏散的壅塞節點，但上一屆委員沒有必要續聘，只會諮詢意見。

緊接著進入周邊交通議題，關於57輛大客車上下客臨停，遠雄指出，後續舉辦2萬人以上活動，每次均提送交維計畫，並將尖峰時間人力納入配置。

黃景茂請台北市交通局、捷運局確認後，詢問在場委員有無意見，並示意原則通過，不過，在地的新仁里長吳建德立刻跳出來質疑，尖峰時刻的交通疏散，北市府、遠雄講的不清不楚， 現在應該嚴審，不是允許蓋好後面提出交維計畫。

黃景茂試著緩頰，雖然無法如里長希望的舒服、沒有擁擠、每天很愉快，但交通仍可以負荷，大家還是尊重專業，示意審議通過，此舉讓吳建德大感不滿，起身衝到黃景茂面前質疑「什麼確認？什麼通過？」雙方一度起口角。