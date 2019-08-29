影／「韓朱配」夢幻組合？侯友宜：我沒聽過耶

2019-08-29 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市長侯友宜今早前往林口市場視察新建工程，針對國民黨昨通過黨員行為規範表示，他對別人的做法及想法表示尊重，他做好市長角色就好；另，國民黨立委江啟臣昨推「韓朱配」夢幻組合，侯則表示，「沒聽過耶！」

國民黨昨下午通過2020總統與立委選舉「黨員行為規範」，若脫黨參選就是開除或撤銷黨籍，另外，違紀助選也要視情節處以停權2年以下，最重甚至可撤銷黨籍。

侯友宜表示，他現在每天都在看工地、看市場，還有跟議員、里長一起拚市政，所以他現在就是專心把市長的角色做好。侯說，跟議員的角色一樣，把議員做好，那新北市就會變得不一樣，這才是他現在最重要的一些想法。那至於別人的一些做法跟想法，他都表示尊重，好好做自己就好。

另外，江啟臣昨在臉書PO出一張他自己的競選宣傳照，左邊是總統參選人韓國瑜，右邊是新北市前市長朱立倫，競選標語則是，「魄力建設，戰力加臣」，江表示，「小編告訴我，這是他期待的看板，你也這樣想嗎？團結整合，眾志成城，認同請分享」引發熱議。