韓國瑜台北市基層米粉會 馬、郝可望同台相挺

2019-08-29 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜衝刺選情，在台北市黨部邀請下，9月10日將回韓過去主場台北市，與台北市8位黨籍立委參選人聯合造勢，一起吃炒米粉、喝礦泉水，以庶民風格爭取支持。

知情人士表示，當天黨主席吳敦義，與總統初選時曾表態支持鴻海創辦人郭台銘的議長陳錦祥，都會現場致詞表態力挺，此外前總統馬英九與黨副主席郝龍斌，也會以前市長身分受邀相挺。

由於馬英九與郝龍斌，被視為當初鴻海創辦人郭台銘決定參與國民黨總統初選的關鍵人物，如今郭傳出有意脫黨參選，馬、郝10日是否公開合體力挺韓國瑜，也成黨內團結指標。

知情人士說，該場活動原本只是一場授證典禮，但考慮韓國瑜從台北農產運銷公司總經理離開後，與台北較為疏離，這一陣子地方也反應韓都沒有回到基層走動，才決定邀約韓出席與大家米粉會相見歡，與基層博感情。

國民黨台北市黨部將於9月10日晚間「勝選2020」暨黨籍台北市里長服務促進會授證典禮，屆時將席開132桌，除黨籍282位里長將全數到齊，地方重要的宗教團體、青工會、婦女會與友好工商團體重要菁英、幹部都受邀出席，今天再召開籌備會議。

知情人士表示，台北市黨部為強化基層組織，今年3月起推動成立里長服務促進會，加強全市黨籍里長聯繫，近來也陸續選出12行政區會長與全市總會長，9月10日當天就是邀請吳敦義正式授證。

知情人士說，因黨中央希望各縣市黨部能轉型為2020大選戰鬥組織，當天活動又幾乎台北市重要藍營領袖全數到齊，才決定主動轉型為全台北市藍營大團結挺韓晚會，韓國瑜也首肯出席。

知情人士指出，當天餐會會盡量簡單，僅準備炒米粉與礦泉水等簡單飲食，現場也不會有送包子、粽子或菜頭等選舉橋段，但會用熱烈的大團結熱情，挺韓國瑜爭取勝選。