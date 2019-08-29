小英論文風波 游淑慧：重點是蔡是否是「合格總統」？

2019-08-29 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台大名譽教授賀德芬今天舉行記者會，發表由台裔美國學者林環牆所寫「獨立調查報告：蔡英文博士論文與證書的真偽」，指蔡英文總統事後補送到母校的論文粗製濫造，且補發的畢業證書是偽造，證明蔡並未在1984年取得倫敦政經學院（LSE）的法學博士，且英國倫敦大學和該學院有很大嫌疑包庇維護蔡英文。

總統府發言人張惇涵隨後公開出示蔡英文2015年向LSE申請的補發學位證書及相關文件，「上面有倫敦政經學院的鋼印，就不可能是假的。」將對抹黑和不實言論採取法律行動，提起告訴。對此，國民黨台北市議員游淑慧在臉書指出，真假畢業證書不是只靠鋼印？好壞總統也不是只看辣嗆罵。

游淑慧說，蔡總統畢業證書真假其實不重要，她是否是一個合格的博士、學者也不重要，重要的是她是否是一個合格的「總統」？看到這3年多的任期表現，台灣民眾應該無法頒給她「總統合格」證書。

而且，只是看到總統府發言人天真的發言，忍不住搖頭。他秀出2015年蔡英文「補發」的學位證書，還強調上面還有鋼印，有鋼印就不可能是假的。游淑慧反問，是嗎？雷射防偽、簽名都能造假、做個鋼印有多難？賀德芬是台大法律系的榮譽教授，覺得她的學術成就可信度，應該比蔡英文高多了。