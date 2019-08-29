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國民黨質疑氣爆善款使用 陳菊反擊：令人憤怒

2019-08-29 13:44聯合報 記者林敬殷╱即時報導

國民黨今天召開記者會，質疑當年高雄氣爆善款使用及捐款管理運用要點，時任高雄市長的總統府秘書長陳菊透過臉書表示，將氣爆作為選舉操作的籌碼，令人憤怒、遺憾。

陳菊說，高雄氣爆發生至今已經5年，所有善款的運用都依法申報並經內政部、衛福部查核，所有的復原工作也都如期如質完成，她和市府團隊願意接受外界的所有檢驗，坦蕩以對，但絕不接受有人一再把高雄人的傷痛當成選舉的提款機，甚至一再用不實的惡意指控來欺騙社會大眾。

國民黨立委質疑，當年高雄氣爆45億6千萬元善款使用，並批評時任高雄市長陳菊的高雄市府由祕書長李瑞倉擅改民間捐款專戶設置管理及運用作業要點通過「霸王條款」，更直指陳菊此會議只待2分鐘。

陳菊表示，氣爆的每一分善款都依法使用，已經經歷過不同機關無數次的檢驗；其次，2014年8月12日市政會議請假是為陪同當時的行政院長江宜樺赴災區勘災；最後，高雄氣爆是高雄人心中沈重的傷痛，請不要再為了選舉，用扭曲事實的言語，在高雄的傷口上灑鹽。

陳菊說，高雄氣爆發生至今已經五年，所有善款的運用都依法申報並經內政部、衛福部查核，所有的復原工作也都如期如質完成，她和市府團隊願意接受外界的所有檢驗，坦蕩以對，但絕不接受有人一再把高雄人的傷痛當成選舉的提款機，甚至一再用不實的惡意指控來欺騙社會大眾。

陳菊表示，她在高雄市長任內，非常重視每周二早上的市政會議，因為所有局處首長都必須到場討論重大市政決策，如非重要行程，我極少遲到早退，更不會恣意更改時間，12年來都是如此。

陳菊說，今天某總統候選人陣營及立委參選人，竟然質疑她提早從市政會議離席是為了規避法規審查。事實上，因為當天是氣爆發生後第12天，許多救災復原工作仍在進行，市府團隊更是日以繼夜、全力和時間搶命。當天她必須趕往現場陪同當時的行政院長江宜樺勘災，同時向江院長表達希望中央多給予高雄救災的相關支援，要求中央的重建預算可以一次到位，而不是不顧高雄市民感受而堅持所謂「不立專法、不編特別預算，也不設專責機構」的三不底線。

陳菊指出，令人遺憾的是，該陣營及立委參選人竟然在未詳加查證的情況下開記者會作此不實指控，她相信社會大眾的智慧，一定會用手中的選票對如此不堪的問政品質表達最大的抗議。

總統府秘書長陳菊稍早透過臉書，反擊國民黨質疑氣爆善款使用。照片翻攝自陳菊臉書。
總統府秘書長陳菊稍早透過臉書，反擊國民黨質疑氣爆善款使用。照片翻攝自陳菊臉書。
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陳菊氣爆

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