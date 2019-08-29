影／薄瑞光拜會王金平 薄：無權邀王赴美訪問

相關新聞
政院砸14.9億拚商圈發財 行動支付可獲千元回饋2019-08-29 11:46
影／「韓朱配」夢幻組合？侯友宜：我沒聽過耶2019-08-29 14:13
模擬電腦當機、里長不滿審議草率 大巨蛋都審闖關失利2019-08-29 14:13
影／任務結束！汐止分局同事 含淚送別殉職員警2019-08-29 14:02
韓國瑜台北市基層米粉會 馬、郝可望同台相挺2019-08-29 14:02
國民黨質疑氣爆善款使用 陳菊反擊：令人憤怒2019-08-29 13:44
國際技能競賽奪5金 蘇貞昌：國手加入國慶英雄車隊2019-08-29 12:21
賀德芬指控蔡英文博士學位造假 總統府將提告2019-08-29 12:17
賀德芬 再控蔡英文並未拿到博士學位2019-08-29 12:16
影／賀德芬指博士論文造假 蔡英文：晚點回答2019-08-29 12:16
最差情境「電腦模擬跑到當機」 大巨蛋都審激辯2019-08-29 11:53
大巨蛋都審被懷疑放水？ 柯文哲：大巨蛋過不過都很複雜2019-08-29 11:16
小英論文案再延燒 王浩宇求黃國昌：別讓韓國瑜撿到槍2019-08-29 10:45
被醫科耽誤的數學家？陳其邁以自身經驗指出5G跨界人才優勢：會數據分析，教授對我比較好2019-08-29 10:35
楊秋興為義大案重批陳菊：良心安嗎？怎麼又放狗咬人？2019-08-29 10:16
小英的承諾有多廉價？答應學生不幹這事 結果樂在其中2019-08-29 09:00
北市新聘都審委員今首審大巨蛋 林洲民喊話柯P：勿放水2019-08-29 08:27
孫大千：蔡英文晶晶體是上流溝通 韓國瑜不入流？2019-08-29 08:21
【重磅快評】誰才該在選前保持理性冷靜2019-08-29 07:57
館粉與村粉網路開戰 館長親自Po影片教館黑檢舉2019-08-29 04:56
綠皮紅骨？ 卓榮泰秀國民黨證 力挺原民部主任2019-08-29 00:46
逾百政黨財報未交 內政部明開鍘67政黨2019-08-29 00:33
中市綠議員赴總統官邸座談 將打擊假消息2019-08-29 00:10
蔡回柯：人民選我們 不是來做名嘴2019-08-29 00:04
政院廢印花稅 藍15縣市長全反對2019-08-28 23:57
曾罵企業吃人肉 連勝文：如今老柯是在吃天鵝肉？2019-08-28 20:50
國民黨動員22縣市 紀念九三軍人節2019-08-28 20:10
推南島文化外交 蘇貞昌：已核定南島民族論壇6年計畫2019-08-28 20:10
蔡英文首度在美國退伍軍團協會致詞 「不會刻意挑釁中國」2019-08-28 20:06
阿扁：若蔡英文首任閣揆用林信義 九合一不致於那麼慘2019-08-28 20:03
蔡英文邀議員官邸座談 大選要強力反撃假新聞2019-08-28 19:21
前朝官員爆保命公文批背骨 楊秋興反擊：公文哪兒來？2019-08-28 18:53
助攻黑小英？黃國昌急撇清「根本沒參與」2019-08-28 18:41
【重磅快評】國民黨鍘郭王留伏筆 柯文哲恐怕要著急了2019-08-28 18:09
吳敦義：要把國民黨的理念 用年輕人懂的方式宣傳2019-08-28 17:45
黃國昌爆普悠瑪集電弓、機油不足 台鐵：加強倉庫溝通2019-08-28 17:15
影／「不知不覺落英文 」 蔡英文解釋為何會中英夾雜2019-08-28 17:07
影／普悠瑪零件硬撐 黃國昌突擊樹林調車場2019-08-28 17:02
吳敦義要黨團發出獅子吼 將年改不公不義撥亂反正2019-08-28 16:56
熱門文章
孫大千：蔡英文晶晶體是上流溝通 韓國瑜不入流？2019-08-29 08:21
媒體最新民調 郭柯王結盟領先蔡韓 不分區黃國昌第一2019-08-29 10:52
購李佳芬農舍土地 神秘女買家說話了2019-08-28 19:20
李佳芬農舍土地轉賣 買家戶籍是診所2019-08-28 15:41
前朝官員爆保命公文批背骨 楊秋興反擊：公文哪兒來？2019-08-28 18:53
小英的承諾有多廉價？答應學生不幹這事 結果樂在其中2019-08-29 09:00
【重磅快評】國民黨鍘郭王留伏筆 柯文哲恐怕要著急了2019-08-28 18:09
黃創夏：「棄韓保郭」將成形 韓國瑜民調無量下跌2019-08-28 15:35
賀德芬 再控蔡英文並未拿到博士學位2019-08-29 12:16
調查報導／街友皇帝：有人看起來髒兮兮 行李好幾百萬2019-08-29 00:52
李佳芬農舍脫手 林俊憲質疑：假過戶、真惡性脫產2019-08-28 15:01
質疑蔡英文博士論文 他揭露場地竟由黃國昌辦公室申請2019-08-28 16:06
大陸繞台遠航訓練頻繁 空軍疑在花東部署天弓三型飛彈2019-08-28 20:31
王金平：郭柯王合作八字還沒一撇 從沒說過要脫黨2019-08-28 22:01
小英論文案再延燒 王浩宇求黃國昌：別讓韓國瑜撿到槍2019-08-29 10:45
李佳芬認黨整合不力 江碩平：胡說八道2019-08-28 15:11
扁：蔡總統首任閣揆如用這位 民進黨去年不至於輸慘2019-08-28 22:49
賀德芬指控蔡英文博士學位造假 總統府將提告2019-08-29 12:17
江啟臣發文問「韓朱配」 網友：美麗組合人民期待2019-08-29 00:11
助郭也幫韓？吳子嘉爆民進黨玩兩手策略 裂解國民黨2019-08-28 15:56
郭王何時出手？杜紫宸模擬新劇本 先逼柯文哲獨立參選2019-08-28 16:23
20年來政府把經濟弄殘 韓國瑜：不見得完全怪罪領導人2019-08-28 21:44
調查報導／安置出走不斷循環 5000街友沒有回家路2019-08-29 00:29
楊秋興為義大案重批陳菊：良心安嗎？怎麼又放狗咬人？2019-08-29 10:16
韓國瑜蔡英文對決會投誰？ 柯文哲：我會去郊遊2019-08-28 21:47
梁文傑批叛黨 郭信良回嗆：新系鬥到台灣倒了才甘願？2019-08-29 09:22
藍派柱姊出征外…彭文正擬挑戰王定宇 深綠內戰2019-08-29 00:43
民調名列前茅韓國瑜卻下滑 侯友宜：盡了力量就好2019-08-28 16:51
影／蔡英文博士論文造假？ 賀德芬提四點證明2019-08-29 11:08
李佳芬農舍脫手滅火 侯友宜：別人政治問題我沒注意看2019-08-28 16:29
沒看過調和式民調？他說去年就準確預測柯、盧、韓當選2019-08-28 14:28
調查報導／打工流浪24年…弟妹冷臉 上街找朋友取暖2019-08-29 00:43
高雄市長韓國瑜太太李佳芬 農舍神祕買家曝光2019-08-28 19:20
街友大調查／照顧無數街友14年 他有「100個爸爸」2019-08-29 00:21
「鳳走雞來說」被批歧視 韓國瑜：是要「築巢引鳳」2019-08-29 13:36
引爆「韓朱配」話題 江啟臣：整合不力、基層焦慮2019-08-29 12:09
綠皮紅骨？ 卓榮泰秀國民黨證 力挺原民部主任2019-08-29 00:46
街友大調查／保全眼中的街友 害怕再失去所有2019-08-29 00:19
被醫科耽誤的數學家？陳其邁以自身經驗指出5G跨界人才優勢：會數據分析，教授對我比較好2019-08-29 10:35
【重磅快評】誰才該在選前保持理性冷靜2019-08-29 07:57
留言