親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
城市角落探街友
政治
軍事
綜合

4個旗袍女走大街 她們在抖音暴紅憑什麼

「公示送達」亂象百出 法官：司法院應統一作法

國際技能競賽奪5金 蘇貞昌：國手加入國慶英雄車隊

2019-08-29 12:21聯合報 記者賴于榛╱即時報導

第45屆國際技能競賽在俄羅斯喀山舉行，台灣代表團共獲得5金5銀5銅23優勝的佳績，在63個參賽國名列第4，奪牌數與獲獎數也超越前一屆；今年首度辦理的「青少年組」，我國也獲得4銀、1銅佳績。行政院長蘇貞昌今在院會表示，要在今年國慶活動安排在國際技能競賽獲佳績的年輕國手，參加英雄車隊遊行，給予台灣技能英雄最大肯定。

蘇貞昌說，教育的目的是讓每一個孩子適性學習，找到自己獨特的定位，成就每一個孩子。以前總是說「萬般皆下品，唯有讀書高」，但其實每個孩子都有不同的特質，有的長於文法、有的擅於理工，有的則是在技能領域超強。這幾年來，政府為了未來產業發展及轉型需要，特別重視技職教育，勞動部6月全面提高各種技能競賽的獎金，以激勵並增加青年及青少年投入技能學習的意願。

另外，「亞太防制洗錢組織」(APG)年會確認台灣列入「一般追蹤名單」，蘇貞昌則說，41個會員國中，只有5個國家成為最優的「一般追蹤名單」等級，而台灣就是其中之一，代表我國金融市場及金流透明受國際信賴，且台灣在11項評鑑指標中，有7個項目達到「實質上相當有效」的優異成績，相當不簡單。

蘇貞昌說，今年台灣脫離歐盟「稅務不合作名單」、解除「漁業黃牌警告」，現在又確認名列APG一般追蹤名單，感謝行政團隊及產業界的共同努力，也將幫辛苦的同仁專案敘獎，並鼓勵豬瘟防疫團隊繼續加油，成功通過明年5月世界動物衛生組織(OIE)的審核，順利讓台灣獲得口蹄疫「拔針、非疫區」資格。

行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
分享

蘇貞昌

相關新聞

小英論文案再延燒 王浩宇求黃國昌：別讓韓國瑜撿到槍

2019-08-29 10:45

政院砸14.9億拚商圈發財 行動支付可獲千元回饋

2019-08-29 11:46

被獨派拱選總統？黃國昌：腦袋有洞也不到這種程度

2019-08-29 12:52

鼓勵民進黨派「柯黑」參選？柯P：才能凸顯民進黨價值

2019-08-29 12:47

影／衝遍火場僅一套消防衣　黃國昌：政府漠視消防權益

2019-08-29 12:46

政府花2400億買F16戰機 柯文哲：網軍比較適合台灣

2019-08-29 12:45

賀德芬指控蔡英文博士學位造假 總統府將提告

2019-08-29 12:17

賀德芬 再控蔡英文並未拿到博士學位

2019-08-29 12:16

影／賀德芬指博士論文造假 蔡英文：晚點回答

2019-08-29 12:16

最差情境「電腦模擬跑到當機」 大巨蛋都審激辯

2019-08-29 11:53

大巨蛋都審被懷疑放水？ 柯文哲：大巨蛋過不過都很複雜

2019-08-29 11:16

被醫科耽誤的數學家？陳其邁以自身經驗指出5G跨界人才優勢：會數據分析，教授對我比較好

2019-08-29 10:35

楊秋興為義大案重批陳菊：良心安嗎？怎麼又放狗咬人？

2019-08-29 10:16

小英的承諾有多廉價？答應學生不幹這事 結果樂在其中

2019-08-29 09:00

北市新聘都審委員今首審大巨蛋 林洲民喊話柯P：勿放水

2019-08-29 08:27

孫大千：蔡英文晶晶體是上流溝通 韓國瑜不入流？

2019-08-29 08:21

【重磅快評】誰才該在選前保持理性冷靜

2019-08-29 07:57

館粉與村粉網路開戰 館長親自Po影片教館黑檢舉

2019-08-29 04:56

綠皮紅骨？ 卓榮泰秀國民黨證 力挺原民部主任

2019-08-29 00:46

逾百政黨財報未交 內政部明開鍘67政黨

2019-08-29 00:33

中市綠議員赴總統官邸座談 將打擊假消息

2019-08-29 00:10

蔡回柯：人民選我們 不是來做名嘴

2019-08-29 00:04

政院廢印花稅 藍15縣市長全反對

2019-08-28 23:57

曾罵企業吃人肉 連勝文：如今老柯是在吃天鵝肉？

2019-08-28 20:50

國民黨動員22縣市 紀念九三軍人節

2019-08-28 20:10

推南島文化外交 蘇貞昌：已核定南島民族論壇6年計畫

2019-08-28 20:10

蔡英文首度在美國退伍軍團協會致詞 「不會刻意挑釁中國」

2019-08-28 20:06

阿扁：若蔡英文首任閣揆用林信義 九合一不致於那麼慘

2019-08-28 20:03

蔡英文邀議員官邸座談 大選要強力反撃假新聞

2019-08-28 19:21

前朝官員爆保命公文批背骨 楊秋興反擊：公文哪兒來？

2019-08-28 18:53

助攻黑小英？黃國昌急撇清「根本沒參與」

2019-08-28 18:41

【重磅快評】國民黨鍘郭王留伏筆 柯文哲恐怕要著急了

2019-08-28 18:09

吳敦義：要把國民黨的理念 用年輕人懂的方式宣傳

2019-08-28 17:45

黃國昌爆普悠瑪集電弓、機油不足 台鐵：加強倉庫溝通

2019-08-28 17:15

影／「不知不覺落英文 」 蔡英文解釋為何會中英夾雜

2019-08-28 17:07

影／普悠瑪零件硬撐 黃國昌突擊樹林調車場

2019-08-28 17:02

吳敦義要黨團發出獅子吼 將年改不公不義撥亂反正

2019-08-28 16:56

質疑蔡英文博士論文 他揭露場地竟由黃國昌辦公室申請

2019-08-28 16:06

陳水扁挺許智傑連任 前一天鼓勵同選區陳惠敏選到底

2019-08-28 14:27
看更多

熱門文章

購李佳芬農舍土地 神秘女買家說話了

2019-08-28 19:20

孫大千：蔡英文晶晶體是上流溝通 韓國瑜不入流？

2019-08-29 08:21

媒體最新民調 郭柯王結盟領先蔡韓 不分區黃國昌第一

2019-08-29 10:52

李佳芬農舍土地轉賣 買家戶籍是診所

2019-08-28 15:41

李佳芬違建農舍農地已售出 仲介業者：是稀有物件

2019-08-28 13:46

前朝官員爆保命公文批背骨 楊秋興反擊：公文哪兒來？

2019-08-28 18:53

小英的承諾有多廉價？答應學生不幹這事 結果樂在其中

2019-08-29 09:00

【重磅快評】國民黨鍘郭王留伏筆 柯文哲恐怕要著急了

2019-08-28 18:09

彭文正可能南下對上柱柱姐 台南6選區成全台最精彩選戰

2019-08-28 14:09

黃創夏：「棄韓保郭」將成形 韓國瑜民調無量下跌

2019-08-28 15:35

表揚里長被嗆聲 韓國瑜：領獎和表達意見分開會比較好

2019-08-28 13:05

李佳芬農舍脫手 林俊憲質疑：假過戶、真惡性脫產

2019-08-28 15:01

質疑蔡英文博士論文 他揭露場地竟由黃國昌辦公室申請

2019-08-28 16:06

王金平：郭柯王合作八字還沒一撇 從沒說過要脫黨

2019-08-28 22:01

調查報導／街友皇帝：有人看起來髒兮兮 行李好幾百萬

2019-08-29 00:52

大陸繞台遠航訓練頻繁 空軍疑在花東部署天弓三型飛彈

2019-08-28 20:31

李佳芬認黨整合不力 江碩平：胡說八道

2019-08-28 15:11

扁：蔡總統首任閣揆如用這位 民進黨去年不至於輸慘

2019-08-28 22:49

小英論文案再延燒 王浩宇求黃國昌：別讓韓國瑜撿到槍

2019-08-29 10:45

江啟臣發文問「韓朱配」 網友：美麗組合人民期待

2019-08-29 00:11

助郭也幫韓？吳子嘉爆民進黨玩兩手策略 裂解國民黨

2019-08-28 15:56

郭王何時出手？杜紫宸模擬新劇本 先逼柯文哲獨立參選

2019-08-28 16:23

20年來政府把經濟弄殘 韓國瑜：不見得完全怪罪領導人

2019-08-28 21:44

賀德芬 再控蔡英文並未拿到博士學位

2019-08-29 12:16

調查報導／安置出走不斷循環 5000街友沒有回家路

2019-08-29 00:29

李佳芬農舍脫手 王定宇：買家是為朋友兩肋插刀的好人

2019-08-28 12:52

韓國瑜蔡英文對決會投誰？ 柯文哲：我會去郊遊

2019-08-28 21:47

藍派柱姊出征外…彭文正擬挑戰王定宇 深綠內戰

2019-08-29 00:43

柯營：郭台銘獨立選有七成勝算 關鍵在敢不敢搏

2019-08-28 12:54

民調名列前茅韓國瑜卻下滑 侯友宜：盡了力量就好

2019-08-28 16:51

梁文傑批叛黨 郭信良回嗆：新系鬥到台灣倒了才甘願？

2019-08-29 09:22

楊秋興為義大案重批陳菊：良心安嗎？怎麼又放狗咬人？

2019-08-29 10:16

李佳芬農舍脫手滅火 侯友宜：別人政治問題我沒注意看

2019-08-28 16:29

沒看過調和式民調？他說去年就準確預測柯、盧、韓當選

2019-08-28 14:28

高雄市長韓國瑜太太李佳芬 農舍神祕買家曝光

2019-08-28 19:20

調查報導／打工流浪24年…弟妹冷臉 上街找朋友取暖

2019-08-29 00:43

街友大調查／照顧無數街友14年 他有「100個爸爸」

2019-08-29 00:21

綠皮紅骨？ 卓榮泰秀國民黨證 力挺原民部主任

2019-08-29 00:46

街友大調查／保全眼中的街友 害怕再失去所有

2019-08-29 00:19

火線評論2020／上半場失去的…郭台銘要在「下半場」贏回來

2019-08-28 14:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top