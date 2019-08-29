國際技能競賽奪5金 蘇貞昌：國手加入國慶英雄車隊

2019-08-29 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



第45屆國際技能競賽在俄羅斯喀山舉行，台灣代表團共獲得5金5銀5銅23優勝的佳績，在63個參賽國名列第4，奪牌數與獲獎數也超越前一屆；今年首度辦理的「青少年組」，我國也獲得4銀、1銅佳績。行政院長蘇貞昌今在院會表示，要在今年國慶活動安排在國際技能競賽獲佳績的年輕國手，參加英雄車隊遊行，給予台灣技能英雄最大肯定。

蘇貞昌說，教育的目的是讓每一個孩子適性學習，找到自己獨特的定位，成就每一個孩子。以前總是說「萬般皆下品，唯有讀書高」，但其實每個孩子都有不同的特質，有的長於文法、有的擅於理工，有的則是在技能領域超強。這幾年來，政府為了未來產業發展及轉型需要，特別重視技職教育，勞動部6月全面提高各種技能競賽的獎金，以激勵並增加青年及青少年投入技能學習的意願。

另外，「亞太防制洗錢組織」(APG)年會確認台灣列入「一般追蹤名單」，蘇貞昌則說，41個會員國中，只有5個國家成為最優的「一般追蹤名單」等級，而台灣就是其中之一，代表我國金融市場及金流透明受國際信賴，且台灣在11項評鑑指標中，有7個項目達到「實質上相當有效」的優異成績，相當不簡單。