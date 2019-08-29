賀德芬指控蔡英文博士學位造假 總統府將提告

2019-08-29 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



總統府發言人張惇涵上午上午舉行記者會，張惇涵拿出蔡英文總統在2015年申請補發的倫敦政經學院學位證書證明蔡總統學位是真的。記者潘姣琪/攝影 分享 facebook

台大法律系名譽教授賀德芬今天舉行記者會，質疑蔡英文總統並未在1984年取得倫敦政經學院（LSE）的法學博士。總統府隨即舉行記者會反駁，發言人張惇涵出示蔡英文在2015年申請的學位證書，強調證書上有校方鋼印，不可能是假的。張也說，將對一再抹黑的「相關人士」提告，捍衛蔡總統的合法權益。

針對賀德芬的質疑，張惇涵表示，首先，根據LSE頒授學位相關規定，學位的頒授必須以成功提交論文為前提，「有拿到學位的人當然有繳交論文，這點完全無庸置疑」。

其次，張惇涵說，蔡總統確實在1984年取得倫敦政經學院的博士學位，校方官網也將總統列入「名人錄」，2016年蔡英文當選總統後，LSE也在官網特別祝賀校友當選台灣總統。

張惇涵說，第三，蔡總統過去擔任教職，也曾參選其他公職，都須依法繳交相關證書，也須經過外館認證。「有關的不實指控，其實在2015年總統大選時也曾出現，當時我們也去申請倫敦政經學院的學位證書」。

他表示，2015年蔡總統申請 補發的證書，上面有倫敦政經學院的鋼印，「上面有鋼印就不可能是假的」，另一份是當時補發學位證書的說明文件，「這份也有鋼印」。

賀德芬另質疑蔡英文博士學位口試未過，張惇涵說，「這完全是邏輯謬誤推論」，口試沒有通過，沒有繳交論文，就不會有文憑，「你要去申請補發，學校會給嗎？」

蔡英文博士學位屢被質疑，張惇涵說，蔡總統從事教職多年，也擔任多次公職，都有跡可循，「這是一個假議題」。本來是希望說透過一次又一次說明，讓社會大眾了解事實真相，既然還有這樣的疑慮，只好採取法律行動，交給司法單位認定。