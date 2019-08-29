影／賀德芬指博士論文造假 蔡英文：晚點回答

2019-08-29 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



蔡英文總統今天在彰化有一整天參訪行程，上午到彰化家扶中心，面對媒體詢問台大法律系名譽教授賀德芬質疑她的博士論文學位可能造假一案，蔡英文說「等一下我會回答」，隨行人員表示總統應會在下午參訪芳苑鄉普天宮接受媒體聯訪說明。

蔡英文總統今天在彰化的行程從上午11時到下午6時，除了下午兩個公開行程芳苑鄉普天宮媽祖廟、二林鎮喜樂保育院，還包括上午到和美鎮彰化家扶中心關心家扶兒、企業參訪、立委參選人陳秀寶便當會、彰化市助英台見面會等，全天共7個行程。

由於台大法律系名譽教授賀德芬今天上午在立法院舉行「蔡英文總統博士論文學位說明會」，提出蔡總統博士論位可能造假的證據，上午蔡英文參訪彰化家扶一到場時，媒體就喊話詢問蔡英文的說法，蔡英文和彰化家扶委員、工作人員合照後，還特別停下來對媒體說「等一下我會回答」，隨即轉身進入彰化家扶，媒體被維安人員擋在門口，不過隨行人員表示，總統應會在今天第一個聯訪點普天宮說明。

由於國民黨總統參選人韓國瑜早已排定9月1日在彰化有全天密集行程，蔡英文前天則公布今天彰化行程，被外界解讀是否是趕在韓國瑜來前的「固樁」行程，今天媒體也在彰化家扶對蔡英文高喊「是否是固樁行程」，蔡英文未回答。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，蔡總統到彰化家扶、喜樂保育院等關懷弱勢行程早已安排，和韓國瑜「完全沒關係」，彰化是六都外人口最多的縣，一直都是大選勝負關鍵，尤其彰化約有3萬票的游離票，民進黨不敢掉以輕心，會極力爭取，蔡總統也很重視彰化。