賀德芬 再控蔡英文並未拿到博士學位

2019-08-29 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



台大名譽教授賀德芬今天舉行記者會,發表由台裔美國學者林環牆所寫「獨立調查報告:蔡英文博士論文與證書的真偽」,指蔡英文總統事後補送到母校的論文粗製濫造,且補發的畢業證書是偽造,證明蔡並未在1984年取得倫敦政經學院(LSE)的法學博士,且英國倫敦大學和該學院有很大嫌疑包庇維護蔡英文。

美國北卡大學經濟系副教授林環牆(Hwan C. Lin)日前親赴倫敦政經學院,查閱蔡英文事後補送到圖書館的論文,發現這本論文缺頁、錯字,沒有審查委員的簽名,應僅是口試用的初稿,並非最後定稿。

林環牆提到,他現場翻閱論文時不僅有圖書館員在一旁監視,論文上還特別標記「由於當前對這本論文的關注,LSE圖書館決定不准任何人影印這本論文的任何一部分,除非已取得蔡允許」(Therefore, although fair use copying is normally permitted, given the current interest in this thesis, we have therefore taken the decision to restrict copying of any part of this thesis unless the researcher already has the authors permission.) 。

賀德芬指出,任何圖書館都找不到蔡英文的論文文本,1984年同年度畢業的107名學生,有一人被取消學位,其餘所有的論文作品都可查閱,只有蔡的論文不在架上,直到今年6月,蔡總統才將自己當年的論文提交給圖書館存放。

林環牆表示,多方面證據交叉顯示,蔡總統並沒有在35年前的1984年取得倫敦政經學院法學博士學位,蔡總統當年的身分最多就是「已完成論文,但未通過論文口試的博士侯選人」。

賀德芬表示,已備妥給蔡總統的一封信,要求蔡在一周內提出3項正式文件,證明自己的博士學位沒問題。包括蔡剛回國時繳給教育部、政大和中選會的LSE博士學位原始證書影本;蔡2015年向倫敦大學申請補發學位證書的申請書與校方回函;並要求蔡總統提出在1984年口試通過原始憑證或博士論文最後定稿原始憑證。若拿不出來或無法說明,就應由司法單位介入調查。