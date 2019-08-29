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最差情境「電腦模擬跑到當機」 大巨蛋都審激辯

2019-08-29 11:53聯合報 記者張世杰╱即時報導

台北市都審新一屆委員上任後，今天首次審查大巨蛋，聚焦人流疏散的電腦模擬，根據各事發情境、參數，遠雄提出6種模擬結果，但部分情境下電腦跑到當機，掀起激烈討論。遠雄解釋，之前都審會建議的參數互相衝突，導致電腦當機；但到場發言的市議員簡舒培、邱威傑質疑，既然電腦當機，真實世界發生意外難以想像，若推翻之前都審會建議，更擔心有政治影響。

大巨蛋全面復工仍有3關，包括都審、環評、建照變更。其中，把關防災避難議題的都審，不少委員任期屆滿，北市府新聘委員遭質疑沒有專精電腦模擬領域，台北市都發局前局長林洲民昨天於臉書貼文，指遠雄內容不及格，「不要 Let the water go」，意指別放水。

根據遠雄提出6種模擬結果，在「人員疏散步行速度每秒0.6公尺」、「人員疏散步行速度每秒1.2公尺」條件下，「國際慣例」及「最佳模式」均可達成8分鐘離開觀眾席、15分鐘分鐘離開場館的目標；但在「最差模式」時，電腦跑到當機。

市議員簡舒培質疑，若電腦模擬發生當機，到底問題出在哪？若真實世界發生災害，民眾怎麼辦？連電腦都跑不動，令人難以想像；市議員邱威傑也說，若模擬遇到困難，遠雄是否應該找軟體原廠幫忙排除或協助？

遠雄代表解釋，依照上次都審建議，拿這些參數去模擬，發生電腦當機狀況，推測參數設定衝突所致；大巨蛋設計監造人的建築師羅興華則說，情境再差都跑得出來，只是時間長或短的差別而已。

北市府找來電腦模擬領域的諮詢委員許宗熙也說，他感覺之前都審給的參數條件很衝突，既然總容量限制變少，卻又擔心會混亂擁擠，但人數降下來怎會擁擠？這沒有意義，並反問是想要看到什麼結果，才設定這種極端參數？

不料，此話一出讓簡舒培不滿，指北市府找許宗熙擔任諮詢委員，進行電腦模擬的檢視，卻又說上一屆委員設定的沒意義，那大家坐這裡幹嘛？乾脆不要審，直接過關就好了。

邱威傑也直言，如果上一屆都審委員不續聘，就立刻推翻上次結果，不免擔心中間有政治影響，希望尊重上一屆委員提出的情境、參數，否則非常不合理，況且若真的無法解除當機問題，原廠軟體公司應該解釋。

針對電腦跑到當機，都審激辯超過2小時，從上午9點至11點半仍未有結論，部分委員認為不應推翻前次決議、也有委員提到電腦模擬僅供參考；台北市都發局解釋，之前都審決議，希望遠雄提出各種模擬結果，找出大巨蛋園區可能的人流疏散壅塞點。

台北市都審新一屆委員上任後，今天首次審查大巨蛋，聚焦人流疏散的電腦模擬，根據各事...
台北市都審新一屆委員上任後，今天首次審查大巨蛋，聚焦人流疏散的電腦模擬，根據各事發情境、參數，遠雄提出6種模擬結果，但部分情境下電腦跑到當機，掀起激烈討論。記者張世杰／攝影
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台北市都審新一屆委員上任後，今天首次審查大巨蛋，聚焦人流疏散的電腦模擬，根據各事...
台北市都審新一屆委員上任後，今天首次審查大巨蛋，聚焦人流疏散的電腦模擬，根據各事發情境、參數，遠雄提出6種模擬結果，但部分情境下電腦跑到當機，掀起激烈討論。記者張世杰／攝影
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大巨蛋邱威傑

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