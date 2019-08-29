政院砸14.9億拚商圈發財 行動支付可獲千元回饋
為了推廣行動支付與振興內需型商家，行政院今拍板經濟部呈上的「內需型商家振興輔導方案」，除了補助全台200個商圈創造集客效果，還與行動支付業者合作，聯合提供最高20％點數回饋，每人每月最高可回饋1000點數或現金，並提供店家數位服務，整體費用預計破15億元，盼能創造87億元的商機。
經濟部次長林全能指出，商圈小型店家對數位服務使用很薄弱，因此協助建立數位能力，再加上短期回饋優惠希望產生試用的效果，此波三大方案經費部分，行動支付回饋政府將負擔4.4億元的經費，商圈特色補助6000萬，數位服務共9.9億元將執行三年；換算下來包含雜費等等，此波方案費用達15.088億元。但林全能否認方案是為了選舉考量或是因應中國緊縮陸客，而是因為這幾年看到商圈競爭力下降，才會研擬方案。
行動支付部分，為鼓勵商圈小型店家與國內行動支付業者合作，吸引消費者使用行動支付購物，政府及行動支付業者聯合提供最高20％點數回饋，政府提供10%業者最多提供10％，每人每月最高回饋1000點數或現金。林全能說在與行動支付業者討論後推估，回饋若達20％，有望能創造87億元的商機。
另外，為了塑造商圈特色，要補助全台灣兩百處商圈，每處30萬元，結合特色元素，創造集客效果。林全能說，這次沒有特別遴選商圈，就是希望建立一致性的消費回饋。
經濟部也要補助店家數位服務系統，協助改善顧客服務流程，例如提供線上點餐、雲端收銀、電子優惠券等，藉此加速店家數位轉型，也可累積營運數據做為數位化分析基礎，預計每年補助1萬家，每家補助3萬，實施3年，申請輔導資格得是依「公司法」、「商業登記法」設立的零售或餐飲店家，並符合前一年營業額在5000萬元以下；或是經常僱用員工數未滿50人者，包含5人以下的微型企業。
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