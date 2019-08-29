楊秋興為義大案重批陳菊：良心安嗎？怎麼又放狗咬人？

義大世界開發案爭議不休，前高雄縣長楊秋興今天在臉書發文痛批高雄市前市長陳菊和陳菊昔日市府團隊，要求高雄市行政暨國際處前處長陳瓊華公布所謂的「五張保命公文」，以昭公信。楊秋興強調，自己行事一向光明磊落，沒有任何不法，行得正，完全不需要什麼保命的公文，他反問陳菊面對義大案，「妳良心安嗎？怎麼又放狗咬人？」「權力應該是為人民服務的，不是要來欺壓百姓的」。

以下是楊秋興今天臉書全文：

義大案，陳菊你良心安嗎？怎麼又放狗咬人？

高雄如果沒有佛光山跟義大世界，那國際人士來高雄要去哪裡呢？

義大世界原本是一個荒蕪的山坡地養不到五戶人家，開發後的義大世界造就上萬個就業機會，對政府每年的稅收超過10億，對地方的貢獻不言可喻！

然當時陳菊政府竟然「政治追殺」，造成業者索賠258億國陪事件，讓義大世界美麗富麗堂皇背後隱藏哀愁，阻礙地方發展，損人又不利己，神人共憤。

今天陳菊的前國際事務處陳瓊華處長，一位女性前處長，竟用五張「背骨保命公文」低級的詞句企圖替陳菊御責，實在是令人匪夷所思。

我楊秋興行事一向光明磊落，以前縣長任內沒有任何一位主管被起訴，沒有任何不法，行得正 完全不需要什麼保命的公文。

前國際事務處的陳處長，妳並非建設業務的主管局處，你怎麼會握有所謂了五張保命公文呢？難道這個就是你們在做政治操作政治追殺的手腕嗎？

我們要求陳前處長將所謂的五張保命公文對外公布？讓外界了解以昭公信。

駡「背骨」二字實在是太沉重、太惡質了，這是九年前初選過程我被陳菊團隊欺負、糟蹋，氣愤之餘我寫下「欺人太甚、吃人夠夠、士可殺不可辱、拼了！」，之後我退出民進黨跟陳菊參選，陳菊團隊組成三口組（三人一組），到菜市場、醫院、公園一些公共場所謾罵造謠，一人罵楊秋興，另外兩人配合呼應，這個就是當時「背骨」的由來，也見證陳菊團隊惡質的地方，我楊秋興行得正一生光明磊落、重情義、古意善良、怎麼會是背骨呢？政治人物更換政黨的這麼多且是平常的事，怎麼唯有我退出民進黨就是背骨呢？大家可以看清楚、大家可以了解這個就是陳菊團隊惡劣的地方。

權力應該是為人民服務的，不是要來欺壓百姓的，天理昭昭啊！豈能不戒慎恐懼！