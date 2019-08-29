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北市新聘都審委員今首審大巨蛋 林洲民喊話柯P：勿放水

2019-08-29 08:27聯合報 記者林政忠╱即時報導

大巨蛋今早進入台北市都市設計審議委員會審查，此次是北市府新聘任都審委員首次審大巨蛋案，民進黨議員簡舒培曾質疑，除大巨蛋「嚴審派」委員不續聘，新聘委員也欠缺防災避難電腦模擬經驗，若委員沒有能力檢視，未來要如何好好把關審查大巨蛋？是否市府要對大巨蛋「放水」？

對於外界質疑，都發局曾表示，新聘委員名單沒問題，大巨蛋只是一個案，不是為了大巨蛋去聘委員。

不過，北市都發局前局長林洲民昨天深夜在臉書發表一篇致台北市長柯文哲公開信：

1、請台北市府不要「LET THE WATER GO（放水）」！

2、大巨蛋都審，遠雄遞件的內容，我已經直陳：「不！及！格！」

3️、EXODUS 軌體研究機構以及亞洲代理機構 FORUM 8 公司已經明言：「遠雄公司所謂當機, 而無法執行分析的理由，是不必要的！」。我更是在此直言：「請台北市都審會就大巨蛋案，勿偏袒遠雄公司，而在受到壓力下，率然讓此案通過！」

4、以上所言，是因為台北市都發局，為了今早的都審；就我所知，即使不應該，也直接間接「受到關切」，期望可以通過。

5、我對柯粉耳熟能詳的柯語錄，除了「耳熟能詳」，還是「身體力行」。柯在2014年12月TED演講的結語：「最困難的不是面對各種挫折打擊，而是面對各種挫折打擊，卻不失去對人世的熱情。」就是我對大巨蛋公共安全審查，打死不退的堅持。

6、柯P，我寧可相信，「義無欺」的相信，你，是，被蒙蔽的！你，針對大巨蛋案，不會，LET THE WATER GO！

北市新聘都審委員今天上午首審大巨蛋，北市都發局前局長林洲民昨天深夜特別對台北市長...
北市新聘都審委員今天上午首審大巨蛋，北市都發局前局長林洲民昨天深夜特別對台北市長柯文哲喊話：不要放水！圖／本報系資料照
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