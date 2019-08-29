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【重磅快評】誰才該在選前保持理性冷靜

2019-08-29 07:57聯合報 主筆室

15位國民黨籍的縣市長昨天共同發表聲明，反對行政院主導廢除印花稅，但政院無視地方的反對聲浪，不但執意廢稅，還泡製蘇揆酸高雄市長韓國瑜的口吻，發言人Kolas呼籲藍營縣市長「在選前保持理性，一起站在人民的立場想」。問題是，中央帶頭破壞地方財政自主，地方當然有理由拍桌反對，且蘇內閣為了選舉近來頻頻祭出減稅、補貼等大撒幣施政，才最應該保持理性。

財政部在行政院長蘇貞昌一聲令下，推動廢除屬於地方財源的印花稅，其間最可議之處，在於中央未事先取得地方政府同意下，就逕行決定廢除，先斬後奏在先，面對地方政府反對，還是要蠻幹到底。

這就好像是醫生在未取得病人同意之下，就自作主張幫病人開刀，等病人之後向醫生抗議，醫生則告訴病人這刀非開不可，而且已經找好補品要給病人補身體。

問題是，醫生豈可自作主張幫病人開刀，以印花稅廢除一事為例，補品（補助財源）竟然還要由病人（地方政府）自掏腰包，地方哪有不反對的道理。

財政部官員說，印花稅廢止後，明年將由特別統籌分配稅款支應。但不管是普通統籌或特別統籌分配稅款，原本都是地方的錢，如今把原本屬於地方的錢拿來補地方減少的稅，這還不是「中央開支票、地方埋單」嗎？

再者，中央統籌分配稅款分配辦法規定，特別統籌分配稅款「應供為支應受分配地方政府緊急及其他重大事項所需經費」。也就是說，特別統籌是地方政府的「救命錢」，如今政院卻為了滿足選前討好特定利益團體的需求，大開減稅支票，臨時又找不到財源彌補，於是把腦筋動到不該動用的錢頭上。

而對於印花稅廢除後中央應該補助地方多少財源，財政部官員說，等廢稅後會找地方政府、主計總處開會討論，再決定計算公式。但無論印花稅要不要廢、或是要彌補多少財源，不應該是在廢稅前就和地方取得共識嗎？

政院在廢除印花稅一事對地方如此霸王硬上弓，顯示其絲毫不尊重地方自治的可議心態，以及為了選舉無視地方財政自主的蠻幹立場，把地方的救命錢當自己的施政籌碼，不是靠著幾句酸言酸語，就能轉移政策買票的質疑。

財政部在行政院長蘇貞昌一聲令下，推動廢除屬於地方財源的印花稅，引起地方政府反彈。...
財政部在行政院長蘇貞昌一聲令下，推動廢除屬於地方財源的印花稅，引起地方政府反彈。本報資料照片
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行政院韓國瑜

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