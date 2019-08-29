館粉與村粉網路開戰 館長親自Po影片教館黑檢舉

2019-08-29 04:56 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



館長陳之漢遭桃園市議員詹江村指控販售的雞胸肉添加味精涉嫌廣告不實，雙方因此槓上，館長不僅直播澄清，也強調產品原料公開透明，絕無如「村長」所指控的欺瞞消費者，強調都是不實指控，要求詹來成吉思汗門口下跪認錯道歉；但雙方粉絲已在臉書上開戰，互相檢舉對方粉絲專頁，一時之間風波難平。

館長深夜突然在粉絲專頁「飆悍」po出影片，要教「館黑」如何檢舉館長他本人的粉絲專頁，此舉不僅獲得支持者力挺，許多館粉也反向操作前去檢舉桃園市議員詹江村的個人臉書，並貼出實際操作結果。

因日前詹江村指控館長所販售的雞胸肉添加味精涉嫌欺瞞消費者，此舉引發館長大為不滿，同時聲明做的生意、商品品質及價格都是良心事業，誠信交給大眾判斷，並回應「不用教我如何做生意。粉絲也好、黑粉也罷，我如何做生意不用你們教我，我對的起自己就可以。」

昨日詹江村則在個人臉書發文，指出粉絲專頁「詹江村專頁」已遭到封鎖，並提出幾點緣由，還稱「敵人火力過強，被迫退回本尊防守」；晚間更再度發文指出被限制臉書直播，但實際上雙方粉絲早已在臉書上打起檢舉大戰，互相以「仇恨言論」、「發布不當內容」為由，向臉書進行檢舉。