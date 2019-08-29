江啟臣發文問「韓朱配」 網友：美麗組合人民期待

2019-08-29 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



立委江啟臣今晚在臉書發文，提出「韓朱配」問大家的看法，不到兩個小時3000多人按讚，留言幾乎一面倒大讚「韓朱配！」

其中立法院國民黨「透明新連線」的立委幾乎都留言按讚，江啟臣這則發文充滿「試水溫」讓人有想像的空間。

國民黨透明新連線立委包括顏寛恒丶王育敏丶林為洲丶柯志恩及雲林縣長張麗善等人都來留言「支持、團結、加油」紛紛按讚。

台中市各選區國民黨立委參選人黃馨慧丶李中丶莊子富等人也表示「讓我們團結一起贏回中華民國。」