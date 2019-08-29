江啟臣發文問「韓朱配」 網友：美麗組合人民期待

相關新聞
蔡英文首度在美國退伍軍團協會致詞 「不會刻意挑釁中國」2019-08-28 20:06
阿扁：若蔡英文首任閣揆用林信義 九合一不致於那麼慘2019-08-28 20:03
前朝官員爆保命公文批背骨 楊秋興反擊：公文哪兒來？2019-08-28 18:53
曾罵企業吃人肉 連勝文：如今老柯是在吃天鵝肉？2019-08-28 20:50
國民黨動員22縣市 紀念九三軍人節2019-08-28 20:10
推南島文化外交 蘇貞昌：已核定南島民族論壇6年計畫2019-08-28 20:10
蔡英文邀議員官邸座談 大選要強力反撃假新聞2019-08-28 19:21
助攻黑小英？黃國昌急撇清「根本沒參與」2019-08-28 18:41
【重磅快評】國民黨鍘郭王留伏筆 柯文哲恐怕要著急了2019-08-28 18:09
吳敦義：要把國民黨的理念 用年輕人懂的方式宣傳2019-08-28 17:45
黃國昌爆普悠瑪集電弓、機油不足 台鐵：加強倉庫溝通2019-08-28 17:15
影／「不知不覺落英文 」 蔡英文解釋為何會中英夾雜2019-08-28 17:07
影／普悠瑪零件硬撐 黃國昌突擊樹林調車場2019-08-28 17:02
吳敦義要黨團發出獅子吼 將年改不公不義撥亂反正2019-08-28 16:56
質疑蔡英文博士論文 他揭露場地竟由黃國昌辦公室申請2019-08-28 16:06
陳水扁挺許智傑連任 前一天鼓勵同選區陳惠敏選到底2019-08-28 14:27
上百政黨財務未完成申報 8月30日起最高罰百萬2019-08-28 13:40
簡余晏稱柯文哲見蔡衍明10次 柯：都為4次的雙城論壇2019-08-28 12:55
柯志恩：蔡英文故意說錯國名比唸錯單字更嚴重2019-08-28 12:30
原民部主任挨轟「綠皮紅骨」 卓榮泰秀國民黨黨證力挺2019-08-28 12:06
如果能重來？李佳芬：丈夫的從政之路我會說NO2019-08-28 11:38
找館長教健身 鄭文燦喊話林右昌：看誰減得快2019-08-28 11:34
民調優於韓國瑜、柯文哲 侯友宜：有上有下很自然2019-08-28 11:24
難對談？徐永明怨「一頭熱」 卓榮泰笑說會兩頭燒2019-08-28 11:17
競選團隊向新北借將？侯友宜：只有台中市府2019-08-28 10:53
吳皇昇調動涉派系説 議員：從盧團隊嘴巴調大腦2019-08-28 10:50
敢酸韓總「晶晶體」？小英開口曾連4錯 蘇揆照稿唸英文吃螺絲2019-08-28 08:00
柯批吳搞壞好棋 藍營反嗆：閉嘴管好市政2019-08-28 00:22
與藍切割 南市議長郭信良考慮改回挺蔡2019-08-28 00:11
看日本史上最大冤獄案 謝長廷為宋七力抱屈2019-08-27 22:25
扁批柯P：政治素人變成政治老千 把自己做小了2019-08-27 21:29
陳水扁：時代力量不會解體 2020將讓民進黨吃足苦頭2019-08-27 21:07
郁慕明對上吳敦義 「反對一國還是反對兩制？」2019-08-27 20:59
盧秀燕市政顧問傳北上？錢怡君：仍在台中打拚2019-08-27 19:53
對國台辦比蔡衍明還熟？柯文哲：用膝蓋想也知道不可能2019-08-27 12:53
影/洪秀柱到台南：「換韓」不可能、她也做好參選準備2019-08-24 20:15
如果戰略是總統大選要贏 柯P：那我下去選最快2019-08-23 23:23
影／重啟核四侯友宜堅稱假議題 拋「四問」要韓解答2019-08-22 14:57
選圖偏頗？ 林奕華：教科書竟成為民進黨文宣2019-08-16 11:09
熱門文章
最新民調！ 2020三腳督蔡英文領先 四腳督韓國瑜領先2019-08-28 12:25
影╱農舍爭議停損？李佳芬：上週22日低於原價過戶買家2019-08-28 12:02
孫大千轟：算計那麼多 柯文哲還是原先的柯文哲？2019-08-28 09:35
敢酸韓總「晶晶體」？小英開口曾連4錯 蘇揆照稿唸英文吃螺絲2019-08-28 08:00
交部祭史上最大規模優惠 搶國際旅客2019-08-28 00:36
李佳芬農舍土地轉賣 買家戶籍是診所2019-08-28 15:41
韓國瑜頒獎遭嗆「苦民所苦？睡到中午」 里長送罷免連署書2019-08-28 11:46
李佳芬違建農舍農地已售出 仲介業者：是稀有物件2019-08-28 13:46
購李佳芬農舍土地 神秘女買家說話了2019-08-28 19:20
獨／「韓國瑜為你撐腰」 國政顧問團明提青年政策2019-08-28 10:29
前朝官員爆保命公文批背骨 楊秋興反擊：公文哪兒來？2019-08-28 18:53
彭文正可能南下對上柱柱姐 台南6選區成全台最精彩選戰2019-08-28 14:09
表揚里長被嗆聲 韓國瑜：領獎和表達意見分開會比較好2019-08-28 13:05
李佳芬農舍脫手 林俊憲質疑：假過戶、真惡性脫產2019-08-28 15:01
質疑蔡英文博士論文 他揭露場地竟由黃國昌辦公室申請2019-08-28 16:06
黃創夏：「棄韓保郭」將成形 韓國瑜民調無量下跌2019-08-28 15:35
醉漢闖特戰營奪槍反遭制伏 就是遇到他們三個2019-08-28 06:57
【重磅快評】國民黨鍘郭王留伏筆 柯文哲恐怕要著急了2019-08-28 18:09
李佳芬認黨整合不力 江碩平：胡說八道2019-08-28 15:11
如果能重來？李佳芬：丈夫的從政之路 我會說NO2019-08-28 11:38
超韓趕蔡？郭壯膽造勢 藍內傷還沒完2019-08-28 00:42
助郭也幫韓？吳子嘉爆民進黨玩兩手策略 裂解國民黨2019-08-28 15:56
公布民調原因 郭辦：證明郭台銘參選吸的不是韓國瑜票2019-08-28 11:52
郭台銘搶攻關鍵21％ 聯宋吸韓粉、當選組聯合內閣2019-08-28 11:13
韓國瑜選總統「走鐘」？李佳芬：上擂台了能怎麼辦？2019-08-28 11:50
郭王何時出手？杜紫宸模擬新劇本 先逼柯文哲獨立參選2019-08-28 16:23
李佳芬農舍脫手 王定宇：買家是為朋友兩肋插刀的好人2019-08-28 12:52
大陸繞台遠航訓練頻繁 空軍疑在花東部署天弓三型飛彈2019-08-28 20:31
柯營：郭台銘獨立選有七成勝算 關鍵在敢不敢搏2019-08-28 12:54
民調優於韓國瑜、柯文哲 侯友宜：有上有下很自然2019-08-28 11:24
李佳芬11時30分召開記者會 說明農舍爭議2019-08-28 10:52
王金平：郭柯王合作八字還沒一撇 從沒說過要脫黨2019-08-28 22:01
沒看過調和式民調？他說去年就準確預測柯、盧、韓當選2019-08-28 14:28
李佳芬農舍脫手滅火 侯友宜：別人政治問題我沒注意看2019-08-28 16:29
【即時短評】郭台銘的「下半場」：唯有你輸，我才會贏2019-08-28 11:45
民調名列前茅韓國瑜卻下滑 侯友宜：盡了力量就好2019-08-28 16:51
不滿波及蘇貞昌 王閔生婉拒徵召選立委2019-08-28 12:11
為顏清標站台還被酸 郭台銘感慨2019-08-28 00:39
20年來政府把經濟弄殘 韓國瑜：不見得完全怪罪領導人2019-08-28 21:44
韓國瑜蔡英文對決會投誰？ 柯文哲：我會去郊遊2019-08-28 21:47
留言