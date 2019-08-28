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扁：蔡總統首任閣揆如用這位 民進黨去年不至於輸慘

2019-08-28 22:49聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前總統陳水扁今天在臉書稱許現任總統府資政林信義和中鋼前董事長林文淵是「最優秀的政府CEO」，並說如果總統蔡英文首任閣揆用有「台灣艾科卡」美譽的林信義，2018年縣市長選舉應該不致於輸那麼慘吧！

陳水扁表示，林信義出身裕隆集團中華汽車總經理，曾任經濟部長兼國營會主委、行政院副院長兼經建會主委，負責推動他當總統時的高雄水、員山子分洪道、中科等重大經建計畫和國營事業的改造再生；林文淵曾任他當台北市長時市府團隊最年輕的水處長，從副總工程司直接跳級升任，有效抓漏，轉虧為盈，兩度擔任中鋼董事長，一天賺2億元，至今無人出其右。

陳水扁說，林信義與林文淵，一位來自民間企業，一位來自文官系統，傲人的「雙林政績」被肯定、受懷念，他們功成不居，歸功於他的用人哲學，用人不疑和充分授權；其實這兩人最大的成功，都是政府有效治理-領導力、決斷力及執行力的佼佼者；用對人，成功一半；做對事，成功另半。

他表示，林信義現任總統府資政，有一次為了「一例一休」的重大爭議，應邀入總統府表達反對看法，林建議蔡總統修改為「周休二天、勞資協商」8個字，蔡總統願意改，但當時的行政院長林全反對。

「阿扁沒辦法理解，為什麼總統要聽院長的？結果一例一休搞到民怨四起，政府公親變事主，現在仍然爭執不休，甚至可能危及總統選情呢！」陳水扁表示，假設蔡總統首任閣揆用的是有「台灣艾科卡」美譽的林信義，2018年縣市長選舉應該不致於輸那麼慘吧？

對於林文淵，扁說林文淵有機會2016回鍋三任中鋼董事長，礙於黨內派系的杯葛反對，中鋼董事長「仍落入國民黨舊勢力手中」，如今想再邀請林文淵重作馮婦，林再也不要了。

前總統陳水扁今天在臉書說貼文表示，如果總統蔡英文首任閣揆用林信義，2018年縣市...
前總統陳水扁今天在臉書說貼文表示，如果總統蔡英文首任閣揆用林信義，2018年縣市長選舉民進黨應不致於輸那麼慘吧？圖／翻攝陳水扁臉書
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陳水扁總統府行政院

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