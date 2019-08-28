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推南島文化外交 蘇貞昌：已核定南島民族論壇6年計畫

2019-08-28 20:10聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院蘇貞昌今天主持「行政院原住民族基本法推動會第11次委員會議」，政府對於原住民族非常重視，不僅通過相關法案，預算也大幅增加；行政院已核定「南島民族論壇六年計畫」，預算經費7億4千萬元。

針對「南島民族論壇推動情形」報告，蘇貞昌表示，依據語言學者、考古學者所提出的「台灣原鄉論」，南島語在台灣呈現極度多元化的樣貌，也進一步論證南島語族在語言、體質及文化上有相當的關聯性，認為台灣正是南島語族的起源地，此為台灣在南島區域的重要性與獨特性，也是我國推展南島文化外交，爭取國際空間極為重要的核心。

蘇貞昌指出，行政院已於今年3月19日核定「南島民族論壇六年計畫（民國109年-114年）」，擁有具體明確的工作計畫，包括基礎型會務建構、南島民族論壇、人力資源發展、南島民族語言文化交流及南島區域產業發展，預算經費7億4千萬元，請相關部會依據計畫內容分工，推動各項工作。

根據行政院新聞稿，蘇貞昌提到，他於13年前擔任行政院長時，曾主持第1次原基法推動會委員會議，如今時隔13年，又再度擔任原基法推動會召集人，本屆委員為重新聘任，期許能持續在尊重多元文化下，共同協助推動原住民族事務，並檢視相關法規未臻完善之處，以賡續保障原住民族權利。

蘇貞昌還說，他對語言特別重視，30年前擔任屏東縣長時，即推動全國第一套排灣族及魯凱族母語教材；擔任台北縣長時，也在烏來設立第一座泰雅族民族博物館。

蘇貞昌指出，蔡英文總統上任後，於總統府成立「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，目前已召開10次會議，過去3年原推會也召開8次委員會議，透過會議的列管與協調，原基法89項配套法案達成率已達92.1%。

行政院長蘇貞昌。聯合報資料照
行政院長蘇貞昌。聯合報資料照
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行政院蘇貞昌原住民

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