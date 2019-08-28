蔡英文首度在美國退伍軍團協會致詞 「不會刻意挑釁中國」

2019-08-28 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統於「美國退伍軍團協會」年度全國大會發表談話表示，隔著台灣海峽，面對一個散播假消息挑撥分化的強權，「我們絕不會刻意挑釁中國，但也不至於對中國的企圖天真無知」。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影 分享 facebook 蔡英文總統透過錄影方式在今天凌晨於美國舉行的「美國退伍軍團協會」年度全國大會發表談話，她表示，隔著台灣海峽，面對一個散播假消息挑撥分化的強權，「我們絕不會刻意挑釁中國，但也不至於對中國的企圖天真無知」。

總統府今天發布新聞稿指出，蔡總統於美東時間8月27日下午（台北時間8月28日凌晨）以錄影方式在美國退伍軍團協會（American Legion）第101屆年度全國大會上，發表重要談話。總統府發言人丁允恭今天表示，因為該協會敬佩蔡總統捍衛自由、民主價值的決心，主動且首次邀請台灣的總統致詞。

蔡英文表示，美國退伍軍團協會守護全球自由整整一世紀，她雖然無法親自參與這個百年盛會，但表達由衷祝賀之意。

蔡總統說，確保亞太地區和平穩定的最好方式，就是維護台美如今享有的堅實關係，共同堅定捍衛自由民主。她更進一步表示，「隔著台灣海峽，我們面對一個利用新科技，不是為了創造更大福祉，而是在自由開放社會散播假消息挑撥分化的強權」、「只要我在位一天，台灣絕對不會向壓力屈服」，但這個挑戰台灣無法獨自面對，需要全球理念相同國家的支持。

蔡英文指出，最新的軍售案代表台灣的國軍官兵很快就能駕駛M1A2坦克保衛海岸，並飛馳F-16V戰機捍衛領空；採購軍備不是為了要引發衝突，而是「實力才能讓霸權有所忌憚」。

蔡英文還表示，面對中國戰機跨越台海中線並穿越台灣的領空，「情勢不容我們對其意圖抱持天真」，沒有準備好保護自己，就無法阻止侵略。台灣必須清楚展現堅定捍衛自由、民主和生活方式的決心。

蔡英文說，美國退伍軍團協會所代表的成員都清楚，在世界各地不斷有前人為捍衛自由和民主前仆後繼，必須時時警惕，自由絕對不會自己從天而降的；感念過去犧牲的最佳方式，就是在不妥協核心信念下，盡所能避免衝突。

蔡英文表示，身為中華民國台灣總統，她要告訴與會者，「我們的目標是一致的，我們絕不會尋求和中國發生衝突，但請中國尊重我們的民主制度」，台灣絕不會刻意挑釁中國，但也不至於對中國的企圖天真無知；台灣將繼續與美國以及全球其他理念相同的國家攜手合作，確保區域數十年來享有的和平得以存續下去。

丁允恭表示，美國退伍軍團協會是美國最大退伍軍人協會，會員達200萬人，該協會去年12月赴台北晉見蔡總統，高度敬佩蔡總統捍衛自由、民主價值的決心，特別主動且首次邀請台灣總統參與年會擔任貴賓致詞。

丁允恭指出，歷年美國退伍軍團協會年會均有美國總統或副總統參與，在美國政壇具有崇高地位，受邀擔任貴賓甚為榮譽。今年美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧皆出席致詞，蔡總統致詞跟蓬佩奧是在同一時段。