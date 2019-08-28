阿扁：若蔡英文首任閣揆用林信義 九合一不致於那麼慘

2019-08-28 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



林信義（右）、林文淵（左）。 聯合報系資料照片／記者胡聖堤攝影 分享 facebook 前總統陳水扁持續透過臉書及群組評論時事，今天提及蔡政府「一例一休」政策導致民怨四起，他還說，他擔任總統任內二位最優秀的政府CEO是林信義與林文淵。如果蔡總統首任閣揆用的是有「台灣艾科卡」美譽的林信義，2018年縣市長選舉應該不致於輸那麼慘吧？

陳水扁表示，林信義出身裕隆集團中華汽車總經理，曾任經濟部長兼國營會主委、行政院副院長兼經建會主委，負責推動阿扁時代包括高雄水、員山子分洪道、中科等在內的重大經建計畫，與國營事業的改造再生。林文淵曾任阿扁市府團隊最年輕的自來水處處長，從副總工程司直接跳級升任，有效抓漏，轉虧為盈；二度擔任中鋼董事長，一天賺2億元，至今無人出其右。

陳水扁說，林信義與林文淵，一位來自民間企業，一位來自文官系統，都締造傲人的「雙林政績」被肯定受懷念，他們功成不居，歸功於阿扁的用人哲學，「用人不疑」、與「充分授權」。其實他們最大的成功，都是政府有效治理-領導力、決斷力及執行力的佼佼者。用對人，成功一半；做對事，成功另半。

陳水扁表示，林信義現任總統府資政，有一次為了「一例一休」的重大爭議，應邀入府表達反對看法，林資政建議蔡總統修改為「週休二天 勞資協商」8個字。蔡總統說她願意改，但林全院長反對。阿扁沒辦法理解，為什麼總統要聽院長的？結果一例一休搞到民怨四起，政府公親變事主，現在仍然爭執不休，甚至可能危及總統選情。

陳水扁也認為，林文淵有機會在2016再度回鍋三任中鋼董事長，礙於黨內派系的杯葛反對，仍落入國民黨舊勢力手中。如今想再邀請從水到鋼，軟硬通吃的林文淵重作馮婦，人家再也不要了；設使蔡總統首任閣揆用的是有「台灣艾科卡」美譽的林信義，2018年縣市長選舉應該不致於輸那麼慘吧？