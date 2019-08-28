國民黨動員22縣市 紀念九三軍人節

2019-08-28 20:10 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



水雲翔（右）等與會眾人向軍人敬禮，表達對捍衛戰士們的尊崇。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 國民黨向九三軍人節致敬，下週二早上9點半，全國22縣市熱情動員齊來紀念。活動由已舉辦三年的八百壯士協會，聯合國民黨中央、各縣市黨部、黃復興黨部，加上各選區立委提名人、立法院黨團、各縣市議會黨團；協辦單位還有各縣市退伍軍人協會、公教軍警消退休團體、婦女團體等。

28日於國民黨黨部聚集八百壯士協會幹部，理事長吳思懷將軍表示必須輪替蔡政府，韓國瑜北辦主任鄭世維也呼籲大家支持黨提名候選人。社工部主任水雲翔說明，戶外舉辦有14個縣市、室內8個縣市，預計人數有4、5萬人，當天將有八百壯士澎湖分會成立。眾人以「革新團結，重新執政」為底氣，要為捍衛國家的軍人找回尊嚴。

鄭世維：沒有國哪有家

韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維表示，正所謂「沒有國，哪有家？」要捍衛中華民國，就要珍惜國軍對國家的貢獻。「在營是良兵，在鄉是良民。」大家要攜手合作，不是到了選舉才向國軍致敬。呼籲各地支持韓國瑜參選總統的好朋友，都參加當地舉辦的致敬活動，希望大家共同來守護中華民國。

（右起）鄭世維、吳思懷等與會眾人舉起標語，崇揚軍人魂並抗議蔡英文政府背信毀約。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

吳思懷：823為誰辦？

八百壯士捍衛中華協會理事長吳思懷表示，民進黨去年說八二三是國共戰爭，有什麼好紀念的？今年因為要選舉，就來「蹭」八二三。郭柯王三人換位拍照，老兵跟遺屬、遺眷淪為配角，到底紀念音樂節是為誰舉辦？為了紀念為國犧牲的軍人，九三致敬「當然要擴大舉辦！」目的是教育下一代不要忘了祖輩。

八百壯士協會理事長吳思懷，為捍衛軍人權益持續發聲。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

九三軍人節各縣市致敬活動地點：台北市立法院、新北市忠烈祠、桃園市皇帝嶺會館、台中市黨部、台南市忠烈祠、高雄市黨部、基隆市忠烈祠、新竹縣市黨部、苗栗縣政府、南投縣忠烈祠、彰化縣忠烈祠、彰化市武德殿、雲林縣斗六忠烈祠、嘉義縣嘉義市忠烈祠、屏東縣黨部、宜蘭縣員山忠烈祠、花蓮縣黨部、台東縣鯉魚山忠烈祠、澎湖縣府廣場、金門縣中山林、連江縣枕戈待旦廣場。

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