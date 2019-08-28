前朝官員爆保命公文批背骨 楊秋興反擊：公文哪兒來？

2019-08-28 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



前高雄縣長楊秋興。圖／聯合報資料照 分享 facebook

義大世界二期工程爆超容積爭議，官司纏訟，前高雄縣長楊秋興說「是前朝（陳菊）的政治追殺」，但高雄市前行政暨國際處長陳瓊華今卻在臉書公開批楊2010年選舉失利，卸任前最後一天「政治丟包」，發出5大張保命自己、卻對老大哥（林義守）背骨的公文。楊秋興今午對此堅稱不符事實，並反問陳既非建設局人員，為何握有爭議性公文？質疑陳是在為「主子」陳菊卸責。

陳瓊華今在個人臉書披露5大張楊秋興背骨的公文，更細述義联集團近年興訟的過往，指義联集團抱著舊開計畫跟著楊秋興起伏的政治路不停進行政台轉包，政治轉投資，但集團創辦人林義守2006年3月24日在義大城動土典禮上，一定沒想到在旁附合他的縣長老弟4年後選舉失利、卸任前最後一天政治丟包，發出5大張保命自己、卻對老大哥背骨的公文說「義大第一期超蓋、建築師技術設計錯誤...」。

陳瓊華表示，13年後楊秋興說「過去縣府核許如果不法，一定有人負責，但並沒有」，但就因為他卸任前的政治丟包、打了他任內違法開發案一巴掌，陳菊市府續以執行才保全公務同仁與他後來顛顛簸簸的政治生命。

她寫說，一樁走了10多年、當年中斷的建物已生鏽斑駁的開發案，一個已遊歷民進黨、無黨籍、國民黨，又再次無黨籍的政壇遊民，就像選舉季節的颱風，選舉到了就聯手風吹雨打陳菊一番，打陳菊「政治追殺」，總是會上版面、總是可以激起新仇舊恨，總是有選票，帶著一再被法院宣判敗訴的「300億」開發案像走馬燈不停「政治轉包」，從馬英九、韓國瑜，到最新的郭台銘。

針對陳瓊華言論，楊秋興第一個反應強調「不是事實」，接續說他不認識陳瓊華是何許人，既是前高市府行政國際處長，不是建設局人員，怎會握有建設局的爭議性公文？如果真有公文，那應該全部拿出來對質，因為當年關於義大開發案，很多是二層決行就發掉，「有公文大可拿出來看是誰署名或者代決」。

楊秋興說，縣府時代黃姓建設處長在他選舉時已經倒戈，很多公文不經過他就用二層決行發文，最後一張停工的公文竟在他卸任那天下午發出。

楊秋興表示，當年他並不同意義大世界開發案停工，「我認為人家沒有違法，你不能停工，你停工要負賠償責任的」，不過那是黃已倒到對手陣營，最後一張停工公文違背我縣長的批示。

就陳瓊華在臉書中罵他「背骨」，楊秋興說他不認識陳，陳竟用這種不雅的言詞說他，有失過去公務員的修養。而陳是行政國際處長，不是建設局人員，怎麼會有公文？如果真握有公文，就請拿出來，不要含血噴人，「不要替妳的主子在推卸責任」。