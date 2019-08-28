助攻黑小英？黃國昌急撇清「根本沒參與」

2019-08-28 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



台大法律系名譽教授賀德芬明天上午將在立法院舉行記者會，質疑總統蔡英文的博士論文學位，綠黨桃園市議員王浩宇今天在臉書公布，記者會場地則是由時代力量立委黃國昌辦公室申請。對此，黃國昌回應，根本沒參與此事，事實上也不贊成，對遭影射覺得「真是莫名其妙」。

對王浩宇質疑，「把蔡英文往死裡打？你們真是夠了」。黃國昌臉書回應，幾天前，賀德芬打電話留言拜託當忙借會議室，因為學生時代就認識賀，就請助理幫忙幫忙借會議室。黃強調，事前根本不知道會議主題，今天中午知道主題後，也拒絕代發採通，「我根本沒參與此事，事實上也不贊成」。

黃國昌說，為了普悠瑪，下午來樹林，現在趕往外地，今天忙得要死；明天早上還要趕回來開消防員權益促進會的記者會，「請有心人士停止這種無聊的捕風捉影」。