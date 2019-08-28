【重磅快評】國民黨鍘郭王留伏筆 柯文哲恐怕要著急了

2019-08-28 18:09 聯合報 主筆室



鴻海創辦人郭台銘選不選總統？這個話題總是在他出國後掀起更大的關注；上次國民黨初選揭曉後，他出國轉入靜音模式，結果民調卻節節上漲，郭柯王結盟越傳越盛，終於有823合體的場面出現，氣氛炒熱之後，郭又突然出訪中東，對於選不選總統，他只丟「再說再說再說」六字，三天後返國，選情又將有一番局面。

隨著郭柯王的結盟動作越來越大，國民黨及韓國瑜陣營也漸失耐性，並開始評估三腳督的戰局部署，尋求力保基本盤並能勝出的可能性；而郭台銘在柯文哲受訪明確表示「郭台銘要選就給他選 」之後，反而沒有直接回應，只有陸續釋出「調和式民調」、「尋求與親民黨宋楚瑜合作」等訊息續探水溫，維持聲量漲勢。

國民黨面對變局似乎只有祭出黨紀一招，對陳宏昌如此、對楊秋興亦然，看來對郭台銘、王金平也不會有太高明的招數。在郭台銘出國之後，今天中常會就通過「一○九年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」，黨員未經提名鄉（徵召、核准），不得向選舉委員會辦理登記參選，違者一律予以開除黨籍或撤銷黨籍處分。

這看來是畫蛇添足之舉，本來黨員違紀參選就可以開除黨籍或撤銷黨籍處分，國民黨特別通過這個規範好像是多餘的，意在嚇阻郭台銘、王金平，只是效果如何，就不得而知了，但規範中卻留下伏筆。

規範中所指「向選委會登記」究竟是指11月18日至11月22日正式登記，還是9月13日至17日向中選會申請成為被連署人，引來討論，國民黨中央表示還要依個案由地方呈報處理，顯然沒有說死；有時候，問題可以交由時間解決，而國民黨這套規範還真是天外飛來的一筆。

原先劇本中，郭台銘如果打定主意要獨立參選，那9月17日他就必須發起攻擊，在一個半月拿之內到28萬份連署書，柯文哲也作如此設想，讓郭去選總統，他再搭順風車撿拾國會席次的紅利；但國民黨的伏筆預告開鍘時間可以是9月，也可能是11月，郭台銘還是有一點緩衝時間，即使連署，也不必然要登記，那麼，要著急的恐怕是柯文哲了。