吳敦義：要把國民黨的理念 用年輕人懂的方式宣傳

2019-08-28 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義今天下午分別與「青年團」所舉辦的政治實踐營及「青工總會」全台各縣市總會長見面。吳敦義指出，國民黨一定要在青年朋友中努力的爭取更多的支持，現在或許在青年支持度上落後，但未來一定更要在對青年朋友的宣傳加強，把黨的理念用年輕人懂的方式宣傳。