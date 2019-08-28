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吳敦義：要把國民黨的理念 用年輕人懂的方式宣傳

2019-08-28 17:45聯合報 記者王寓中╱即時報導

國民黨主席吳敦義今天下午分別與「青年團」所舉辦的政治實踐營及「青工總會」全台各縣市總會長見面。吳敦義指出，國民黨一定要在青年朋友中努力的爭取更多的支持，現在或許在青年支持度上落後，但未來一定更要在對青年朋友的宣傳加強，把黨的理念用年輕人懂的方式宣傳。

吳敦義表示，國民黨雖然是百年老黨，但在孫中山總理創黨之時也是由一群愛國熱血優秀的青年一同創立，爾後也完成了辛亥革命創立了中華民國，國民黨雖然歷史悠久，但還是充滿熱血年輕的基因，所以一定會持續挺青年 也要讓青年挺國民黨。

國民黨主席吳敦義下午與「青工總會」全台各縣市總會長見面，他表示，國民黨一定會挺青...
國民黨主席吳敦義下午與「青工總會」全台各縣市總會長見面，他表示，國民黨一定會挺青年，也要讓青年挺國民黨。圖／取自吳敦義粉絲專頁
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青年國民黨吳敦義

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