黃國昌爆普悠瑪集電弓、機油不足 台鐵：加強倉庫溝通

2019-08-28 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



立委黃國昌接獲爆料，指台鐵普悠瑪集電弓炭刷及機油等備料不夠，基層無料可換，炭刷甚至還找以前的勘用品來擋用，厚度雖然夠但有裂開情形；今黃國昌和台鐵及國家運輸安全委員會，直接到樹林調度站現勘，發現厚度仍在安全值，台鐵機務處長宋鴻康表示，集電弓及機油都是消耗品，會買足夠備品，未來加強倉庫備料的溝通。

黃國昌接獲爆料照片，指普悠瑪編組29、30的集電弓炭刷太薄，一般若低於22mm就要更換；今與台鐵機務處長宋鴻康等人現場查看，量測發現還有28、29mm，還在安全值且沒有龜裂，也還有備料；此外，花蓮有基層爆料，機油已經用完，要等隔周才會送來，台鐵人員指出，已經從台東送去。

宋鴻康表示，可能是暫時性管材料者沒有注意到，保養維修員知道要注意，但不曉得倉庫有料，將來買料後馬上通知各段，不要等到倉庫沒料，這部分會加強溝通。

黃國昌表示，經過普悠瑪事件後，台鐵應該痛定思痛加以改革，應該給基層最充足的備料，否則造成困擾。宋鴻康坦言，有部分零組件確有料源未即時供應的情形，查目前均已向原廠商訂購，並將陸續交貨中；且經出廠試車後評估，不影響行車安全。