影／「不知不覺落英文 」 蔡英文解釋為何會中英夾雜

2019-08-28 17:07 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



蔡英文總統下午出席「TEDxWeekend Taipei啟動會議」。蔡總統在致詞時多次以中英文字彙夾雜的方式說話，雖然她立即修正自己的用詞，也特別解釋自己之所以中英文一同使用，都是因為受過外國教育，生活習慣養成之後不知不覺的傳達方式，但對照日前韓國瑜以中英文夾雜方式演講被綠營大酸狂轟，即便蔡英文極力澄清自己只是口語化的表達，並非刻意展現英文程度，但只怕又將再度引發外界的口水論戰。

蔡總統在全程近10分鐘中的致詞當中，數度以中英文夾雜用語的方式說話。蔡總統說，若是有一天TEDx邀請她來演講，她會覺得自己非常的「榮幸」，蔡總統先用英文傳達，接下來又以中文表達，她發現自己中英文夾雜說話，立即提醒自己，脫口說出「現在是不能把中英文一起(夾雜)..........」，蔡總說話意有所指，雖然話沒說完，但現場已是一片笑聲。

蔡總統面對全場笑聲，特別解釋「我沒有影射任何人」，你們不要笑成這個樣子，「我只是提醒自己而已」！

隨後，蔡總統提到，將來會有很多人想要到TEDx來表達自己的理念，她說今天到這裡有兩個「surprise」，蔡總統發覺自己再度「落英文」，馬上修正用詞「surprise」就是「意外」，蔡總統邊說邊笑，連一旁的主持人都趕忙搭腔說「講台語也可以」。

蔡總統發覺自己不知不覺就會「落英文」，開始解釋自己為什麼會這樣。

蔡總統說，「她必須要承認自己從國外唸書回來的時候，常常就會有這樣的現象」，也就是以中英文夾雜的方式說話，因為在兩個不同語言國家生活過的人都知道，腦袋裡對一個字一個事物最深刻的印象，就是一個人第一次碰到時會用到的語言，只要一想到那個想要傳達的感覺，就會就不知不覺用那種語言來傳達。這並不是中文、英文或是其他語言有問題，而是當你看到一件事一個人的時候，自然而然就會用什麼樣的文字跟它做上連結。

蔡總統花了不少時間為自己中英文夾雜說話的方式來解釋，蔡總統告訴大家，自己從國外回來之後，常把一些英文翻譯成中文，但也會出錯，也會有翻譯失敗的時候。蔡總統說來說去，不僅自己笑場，同場觀眾也是笑聲不斷。