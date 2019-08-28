影／「不知不覺落英文 」 蔡英文解釋為何會中英夾雜
蔡英文總統下午出席「TEDxWeekend Taipei啟動會議」。蔡總統在致詞時多次以中英文字彙夾雜的方式說話，雖然她立即修正自己的用詞，也特別解釋自己之所以中英文一同使用，都是因為受過外國教育，生活習慣養成之後不知不覺的傳達方式，但對照日前韓國瑜以中英文夾雜方式演講被綠營大酸狂轟，即便蔡英文極力澄清自己只是口語化的表達，並非刻意展現英文程度，但只怕又將再度引發外界的口水論戰。
蔡總統在全程近10分鐘中的致詞當中，數度以中英文夾雜用語的方式說話。蔡總統說，若是有一天TEDx邀請她來演講，她會覺得自己非常的「榮幸」，蔡總統先用英文傳達，接下來又以中文表達，她發現自己中英文夾雜說話，立即提醒自己，脫口說出「現在是不能把中英文一起(夾雜)..........」，蔡總說話意有所指，雖然話沒說完，但現場已是一片笑聲。
蔡總統面對全場笑聲，特別解釋「我沒有影射任何人」，你們不要笑成這個樣子，「我只是提醒自己而已」！
隨後，蔡總統提到，將來會有很多人想要到TEDx來表達自己的理念，她說今天到這裡有兩個「surprise」，蔡總統發覺自己再度「落英文」，馬上修正用詞「surprise」就是「意外」，蔡總統邊說邊笑，連一旁的主持人都趕忙搭腔說「講台語也可以」。
蔡總統發覺自己不知不覺就會「落英文」，開始解釋自己為什麼會這樣。
蔡總統說，「她必須要承認自己從國外唸書回來的時候，常常就會有這樣的現象」，也就是以中英文夾雜的方式說話，因為在兩個不同語言國家生活過的人都知道，腦袋裡對一個字一個事物最深刻的印象，就是一個人第一次碰到時會用到的語言，只要一想到那個想要傳達的感覺，就會就不知不覺用那種語言來傳達。這並不是中文、英文或是其他語言有問題，而是當你看到一件事一個人的時候，自然而然就會用什麼樣的文字跟它做上連結。
蔡總統花了不少時間為自己中英文夾雜說話的方式來解釋，蔡總統告訴大家，自己從國外回來之後，常把一些英文翻譯成中文，但也會出錯，也會有翻譯失敗的時候。蔡總統說來說去，不僅自己笑場，同場觀眾也是笑聲不斷。
對照日前韓國瑜在美國商會致詞時以中英文夾雜方式被綠營罵到臭頭，行政院院長蘇貞昌對此批評「會讓美國人笑死」，副院長陳其邁更大酸韓國瑜「英文不好別勉強」，蔡總統下午以中英文夾雜的方式致詞，好壞對錯，恐怕又將引發一場語言的口水大戰。
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